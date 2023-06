Tom Cruise llena de halagos a Shakira





21/06/2023 - 19:38:02

Hace unas semanas, Tom Cruise fue protagonista de titulares al aparecer junto a Shakira en la carrera de la Fórmula 1 de Miami, pues los famosos fueron captados en un plan muy cercano, lo que desató rumores de un posible romance. Sin embargo, días después trascendió que pese a los intentos de Tom Cruise por conquistar el corazón de la colombiana, fue rechazado debido a que supuestamente inició un romance con el piloto inglés Lewis Hamilton. Actualmente, el tres veces nominado al Oscar está de gira mundial para promocionar su película Misión Imposible 7 y en un encuentro con la prensa, no pudo salvarse de las preguntas sobre sus intenciones amorosas con Shakira. Tras ser cuestionado por el tipo de relación con la cantante colombiana, el actor respondió evasivamente, pero con halagos. “Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”. No obstante, los halagos hacia Shakira no terminaron ahí, pues mientras que una reportera le hizo comentario sobre la famosa canción de la cantante Las caderas no mienten, el protagonista de Top Gun respondió con una gran sonrisa: “No, no mienten. No lo hacen”. Ante los rumores de que Shakira mandó a la friendzone al actor, trascendió que Cruise ya dio vuelta a la página a cualquier posibilidad de tener algo más con la barranquillera, por lo que se encuentra completamente enfocado en su vida profesional y en el estreno de su próxima película, la cual marca su despedida de la saga.