Britney Spears por fin hace las paces con su hermana Jamie Lynn





21/06/2023 - 19:34:08

A través de su perfil de Instagram, la estrella del pop publicó un video de ella bailando en un bote con su esposo, Sam Asghari. En el pie de foto, Spears reveló que la semana pasada visitó a su hermana en el set de la película Paramount+, Zoey 102. “¡Fue agradable visitar a mi hermana en el set la semana pasada! Los he extrañado mucho chicos!!! ¡Las chicas leales se quedan en casa pero es tan agradable visitar a la familia!” escribió. “Estas son las primeras vacaciones de Hesam y yo en un año”, agregó, usando el nombre real de Asghari. La ganadora del Grammy no compartió detalles sobre cómo fue su reunión, pero trascendió que la mamá de ambas, Lynne Spears, supuestamente le "rogó" a Britney para que hiciera las paces con su hermana menor. “Lynne le está rogando a Britney que haga las paces con su hermana, Jamie Lynn, ahora”, dijo una fuente al Daily Mail el lunes. “Lynne sabe que Britney extraña a su hermana y le dijo que el sentimiento es obviamente mutuo”. Britney Spears se reunió con su mamá La reunión entre las hermanas se produjo pocas semanas después de que Britney Spears finalmente se reconciliara con su mamá después de varios años de estar distanciadas. “Mi dulce mamá apareció en el escalón de mi puerta ayer después de 3 años. Ha pasado tanto tiempo”, escribió la cantante junto a una instantánea de sí misma cuando era niña. “En familia siempre hay cosas que necesitan arreglarse, pero el tiempo cura todas las heridas!!! Y después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento tan bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡¡¡Los quiero mucho!!!”, agregó. “Psss… ¡Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntos después de 14 años! ¡¡¡Vamos de compras después!!!” añadió Britney.