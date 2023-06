La condición que puso Adele para comprar la casa de Sylvester Stallone





21/06/2023 - 19:30:27

Infobae.- Sylvester Stallone concedió una entrevista con The Wall Street Journal, donde entre varios temas, el actor habló sobre la compra de su casa en Beverly Hills por parte de la cantautora británica Adele. La intérprete de Rumour Has It se enamoró de inmediato de la mansión de Stallone, pero antes de darle el cheque al actor, hubo una situación en torno a una estatua de Rocky Balboa que puso en peligro la compra. Stallone compartió que tenía planeado llevarse la estatua en cuanto Adele comprara la casa. Sin embargo, a la cantautora no le pareció, pues como fan de la saga de Rocky, esa estatua era una de las principales razones para quedarse con la casa del actor. “Entonces no hay trato. Eso va a echar por tierra todo el trato”, recordó Stallone en su entrevista con The Wall Street Journal. Al final, el actor recapacitó y dejó que Adele se quedara con la estatua, confesando además que está muy feliz con la remodelación que la británica ha hecho en la mansión. “Me gusta lo que está haciendo, la está dejando preciosa”. Según el medio Harper’s Bazaar, la casa de Sylvester Stallone tuvo un precio de 58 millones de dólares. Se compone de ocho habitaciones, 11 baños, sala de proyecciones, sala de fumadores con un bar a medida, garaje para ocho coches, una piscina olímpica, un spa, estudio de arte, entre otras instalaciones de lujo. En el mes de mayo, Adele posó frente a la casa junto a su pareja Rich Paul.

Para poder hacerse con la casa, la cantautora tuvo que suscribir una hipoteca 37.7 millones de dólares en febrero pasado. Según Daily Mail, Adele paga mensualmente 227 mil dólares al mes para cubrir esta deuda, incluidos impuestos sobre la propiedad y un supuesto tipo de interés del 5%. Esta sigue siendo una cantidad bastante fuerte incluso para la exitosa artista cuyo patrimonio alcanza los 220 millones de dólares. Aún así, pareciera que sigue en las posibilidades económicas de Adele, pues esta es la cuarta propiedad que compra en Los Ángeles. Sumado a esto, la cantautora está en uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su residencia en el Ceasar’s Palace de Las Vegas. Se estima que por cada show que Adele brinda, consigue una ganancia neta de 1 millón de dólares. Adele se ha presentado cada fin de semana en la ciudad que nunca duerme desde noviembre de 2022. Este 16 de junio comenzó una “segunda parte” de su residencia, la cual, se extenderá hasta noviembre de 2023. Se espera que tras estos shows, Adele se tome un breve descanso y posteriormente comience una gira mundial contemplando varios países de Latinoamérica. Las declaraciones de Stallone sobre las exigencias de Adele llegan poco después de que la artista confesara a sus fanáticos que su espectáculo en Las Vegas le ha causado un incómodo problema de salud. Para salir a escena, Adele usa una faja moldeadora que en la Unión Americana se le conoce como “spanx”. El calor de las luces del escenario, en conjunto con la ajustada ropa interior, hacen que la artista “se sienta en su propio sudor”. Después de tantos shows continuos, esta situación hizo que Adele desarrollara una rasquiña en el área de la ingle. Adele bromeó durante su más reciente show en el Ceasar’s Palace asegurando que el diagnóstico del doctor la convierte en “una atleta”; además, reveló que “tiene que rosearse a sí misma”, lo cual le causó mucha vergüenza y continuó diciendo “no sé por qué les dije esto”.