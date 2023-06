Piloto muere carbonizado en una avioneta con bandera boliviana que cayó en Brasil





21/06/2023 - 19:19:11

Página Siete.- Una avioneta con bandera boliviana cayó en Serra da Borda, Vila Bela Santíssima Trindade de Brasil, y fue hallada el martes. El piloto murió carbonizado y aún no fue identificado. Los primeros reportes presumen que la nave era usada para el tráfico internacional de drogas. La tarde del martes el Grupo Especial de Frontera (Gefron) del Brasil ingresó hasta la zona del siniestro. La zona es boscosa y de difícil acceso por lo que necesitaron la ayuda de un helicóptero en coordinación con el Centro Integrado de Operaciones Aéreas (Ciopaer), el Comando Regional 12 de la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos. Según reportó el portal brasileño Olhardireto, la caída de la avioneta bimotor fue alertada por los habitantes de la región, quienes aseguraron que luego de la caída de la nave escucharon una explosión. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la nave quemada. Sólo en una de las alas se distinguía la bandera boliviana. En un rastrillaje de la zona se encontró el cuerpo carbonizado del piloto quien aún no fue identificado. Dentro del fuselaje de la nave también se halló un rifle antiaéreo calibre 50, dañado por el fuego. Aunque no se encontró droga en la nave, debido a que la zona en que la nave cayó colinda con territorio boliviano, las autoridades -según medios locales- presumen que era utilizada para el narcotráfico internacional. Se indicó que hasta el momento nadie reportó ni buscó la nave.