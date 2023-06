Ante decisión a favor de Manfred, asambleístas critican a la Justicia y piden apelar





21/06/2023 - 19:16:02

Opinión.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habría dado nulidad a una docena de procesos instaurados contra el actual alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, durante su mandato como prefecto, entre 2006 y 2008. Los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio de la Zerda y Juan Carlos Irahola cuestionaron la determinación y piden que haya apelaciones. De la Zerda observó que se haya eliminado un conjunto de acusaciones referidas a temas de corrupción. Mencionó la compra de vehículos, obras mal ejecutadas y hasta legitimación de ganancias ilícitas. “En estos procesos, los bancos han certificado cómo es que el señor Reyes Villa recibía en cuentas particulares suyas y de sus familiares dineros de funcionarios municipales que, a continuación, eran cobrados en Estados Unidos”. Para el asambleísta, este y otros temas quedan en la nada a partir de un pacto que asegura existe entre Reyes Villa y autoridades del Gobierno central. “No es en vano que Reyes Villa haya señalado a los medios de comunicación que se reunía con ministros en su oficina; mientras, a la Gobernación, a la Asamblea Legislativa estos ministros no nos aceptaban notas de comunicación para obras de gestión. No es casual la inacción de la Policía Nacional que a lo largo de un mes ha permitido el secuestro del Concejo Municipal y la agresión a concejalas mujeres”, dijo. Acotó que se evidencia un pacto de intromisión para hacer que la justicia no funcione como debería. El asambleísta instó a la Gobernación a que apele esta medida. “instamos también al Ministerio de Justicia, desafiamos a que intente revertir esta media puesto que se trata de procesos que incluso ya tenían sentencia”, añadió, aunque también expresó desconfianza de esta instancia. También cuestionó que se hayan suspendido de arraigos, cuando Reyes Villa lo solicitaba para viajar fuera del país, como a Estados Unidos. Anunció reuniones con Asesoría Jurídica de la Gobernación. Enfatizó que se debe insistir en la persecución penal de los delitos de corrupción. “La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que estos delitos no son prescriptibles, son delitos penales”. Por su lado, Irahola también cuestionó a la Justicia. “Inicialmente, Manfred que tiene varios procesos comprobados, denunciaba que a la Justicia estaba del otro lado. Sin embargo, hoy se puede ver que la Justicia está del lado de él. Alguien ha tenido que meter una mano negra para anular todos esos procesos”, expresó. La autoridad dijo que lo que sigue en adelante debiera ser un proceso por prevaricato a los dos magistrados que dieron pie a la nulidad.

“Se han apartado de la normativa y han sucumbido ante el interés ante las bolsas de recursos económicos que han recibido. No podemos entender que esto quede en la impunidad”, sostuvo, asegurando que existen pruebas de la comisión de delitos.