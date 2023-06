Montenegro: Los periódicos siempre ponen en titulares sus deseos y no la información que es verdadera





21/06/2023 - 19:09:11

“Siempre los analistas y agoreros están y siempre ponen los periódicos en titulares sus deseos y no la información que es verdadera”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. La postura la fijó al asegurar que “se está normalizando” la circulación de dólares en el mercado nacional y destacar la inflación controlada del país, frente a las voces agoreras de ciertos analistas que hace más de dos meses vaticinaron una hiperinflación. “Se está normalizando, el día de hoy me comentaba alguien que le han ofreció mayor cantidad de dólares, le han dado billetes de series antiguas, pero se está normalizando y está aumentado el flujo de entrega por parte de los bancos”, aseguró Montenegro en una entrevista con el programa Poder Medios y Miedos. Aseguró que también la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) le informó, en una reunión que sostuvo con su directiva el pasado viernes, que se está regularizando la entrega de la divisa norteamericana a requerimiento de la población. A inicios de marzo, se registró una sobredemanda de dólares en el mercado nacional que llevó al Banco Central de Bolivia (BCB) a realizar la venta directa de la divisa extranjera. Algunos políticos, como el empresario Samuel Doria Medina, hablaron de que el país atraviesa por una crisis y que tendrá su impacto en la inflación. “Ha habido un titular de Página Siete que por primera vez hablaba de la crisis económica. Yo considero que se ha acabado la estabilidad económica que teníamos desde agosto del 85. Estamos siendo testigos del fin de esa estabilidad. Ya no se puede comprar dólares, está apareciendo el bimonetarismo, es decir que usamos una moneda para transacciones y otra moneda para ahorro y para inversión, como sucede en Argentina”, dijo el político en una entrevista publicada el 16 de abril en el diario paceño. Dijo incluso que si “el gobierno no hace nada, si seguimos con esta política del avestruz, va a aumentar la inflación en los próximos meses y eso no se puede tapar. El amor y la inflación no se ocultan”. No obstante, Bolivia se encuentra entre las 10 economías con menor inflación a escala global, con un 0,6% registrado al mes de mayo de este año. La lista la lidera China con el 0,2%, seguida de Panamá, Ecuador, Suiza y Grecia. A escala regional, Bolivia se encuentra en el segundo sitial de las economías con menor inflación, solo después de Ecuador que reportó un 0,5% a mayo. En tanto, las otras naciones registraron cifras superiores: Venezuela sumó 86,7%, Argentina, 32%; Colombia, 5,4%; Uruguay, 4,3%; Perú, 3%; Brasil, 2,7%; Paraguay, 2,5% y Chile, 2,1%.