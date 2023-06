Gobierno: Bolivia está entre las 10 economías con menor inflación en todo el mundo





21/06/2023 - 19:00:56

Bolivia se encuentra entre las 10 economías con menos inflación a escala global, con un 0,6% registrado al mes de mayo de este año, destacó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “La inflación acumulada a mayo es de 0,6 por ciento, no llegamos ni al 1 por ciento. La proyección es terminar con un 3,8 por ciento, pero vemos que nuestra inflación está bastante controlada, somos una de las economías con más baja inflación en el mundo, estamos entre las 10 economías con menor inflación en todo el mundo”, aseguró. La lista la lidera, continuó Montenegro, China con el 0,2%, seguida de “Panamá, Ecuador, Suiza, Grecia y Bolivia que son las economías con las tasas más bajas de inflación”. A escala regional, Bolivia se encuentra en el segundo sitial de las economías con menor inflación, solo después de Ecuador que reportó un 0,5% a mayo. En tanto, las otras naciones registraron cifras superiores: Venezuela sumó 86,7%, Argentina, 32%; Colombia, 5,4%; Uruguay, 4,3%; Perú, 3%; Brasil, 2,7%; Paraguay, 2,5% y Chile, 2,1%. Crecimiento Respecto a la proyección de crecimiento de la economía nacional, el ministro ratificó el objetivo del 4,8%. Para ello, dijo, seguiremos dinamizando la economía con la inversión pública que llega a $us 4.006 millones, de los cuales al menos el 42% está orientado a fortalecer el sector productivo nacional. “Nosotros tenemos una meta por encima del 4 por ciento y vamos a ir apuntado a esa proyección”, dijo el martes en el programa Poder Medios y Miedos. De concretarse el objetivo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superará el indicador alcanzado en 2022 que fue de 3,5%. Un año antes, el 2021, la economía boliviana se expandió en 6%, revirtiendo el decrecimiento que dejó el régimen de facto de Jeanine Áñez con una tasa de -8,8%. El PIB es la representación del resultado final de la actividad productiva del total de las unidades de producción residente de un país, en un tiempo determinado con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes y no residentes, y valorado en unidades monetarias. ABI