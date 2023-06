García dice que su expulsión de los Interculturales no tiene efecto legal en el MAS





21/06/2023 - 18:59:12

Correo del Sur.- El vicepresidente del MAS, Gerardo García, calificó como “unilateral” la decisión de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) de expulsarlo de esa organización y suspenderlo de su cargo en el MAS y aseguró que esa medida no tiene efecto legal en el instrumento político. “Este tipo de expulsión es unilateral y hay que hacer notar que nosotros estamos en lo político y lo de ellos es orgánico sindical. Tendría que haber un congreso nacional que tenga que pronunciarse. Esto se viabiliza ante el Tribunal Supremo Electoral”, declaró a El Deber el dirigente. García comparó su caso con el del diputado Rolando Cuéllar, cuya expulsión no cobró legalidad hasta el momento debido a que la determinación no fue ratificado en un congreso del MAS. “El congreso sí o sí se va a llevar a cabo este año. El TSE está consciente que anteriormente hemos sido los primeros en adecuarnos a la Ley de Organizaciones Políticas. Con el nuevo estatuto nosotros corremos legamente con la gestión hasta este 2023. Cumplimos dos años de acuerdo con nuestro estatuto. Esto es de conocimiento del TSE”, explicó. Agregó que, en el caso de la decisión de los Interculturales, esta fue asumida por “cinco o diez dirigentes”. “Con todas las bases estamos bien, pero con quienes no estamos bien es con las cabezas, con los ejecutivos, con los de la Única, porque ellos se sienten afectados con nuestras declaraciones, con nuestras denuncias que hemos ido presentando”, afirmó. García fue expulsado de los Interculturales por sus últimas declaraciones contra el presidente Luis Arce, al que calificó como el “peor enemigo” de la Dirección Nacional del MAS. “Se le aplica la sanción de faltas gravísimas, consecuentemente la expulsión y veto con ignominia definitiva para ocupar cargos en la Csciob, por lo que queda suspendido del cargo de vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, en representación de la gloriosa familia intercultural”, estableció la organización en una resolución.