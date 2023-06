Cotización del oro supera los $us 2.000





21/06/2023 - 13:13:20

La cotización de la onza troy de oro superó los $us 2.000 el mes de abril, revela el Boletín Sectorial de Minería del Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe refiere que la cotización de la onza troy del oro está por encima de los $us 1.913 registrados el mes de marzo e incluso el más alto alcanzado en marzo de 2022 de $us 1.948. En el primer cuatrimestre de este año, el país exportó oro metálico por un valor de $us 1.030,1 millones, que representa el 28,8% de las ventas totales de Bolivia que sumaron $us 3.573,7 millones. Al igual que el oro, la cotización de la onza troy de plata incrementó de $us 22 a $us 25 entre marzo y abril. Similares comportamientos tuvieron los precios del plomo y el estaño, cotizándose en $us 2.149 y $us 25.794 por tonelada métrica, respectivamente. En contraste, el precio del zinc disminuyó en abril de 2023, cotizándose en $us 2.768 por tonelada métrica. Las exportaciones de los principales minerales constituidos por el oro, zinc, plomo, estaño y plata en abril de 2023, alcanzaron a $us 510 millones; se muestra que en estos últimos dos meses se registraron cifras superiores en comparación a meses previos de la presente y anterior gestión. El índice de volumen de producción de minerales a abril de 2023, mostró una variación acumulada negativa de 1,8%. Este comportamiento, del índice acumulado, se debe principalmente a las variaciones acumuladas negativas de 2,1% de zinc y 9,6% de estaño. Por otro lado, el índice de la plata, al período mencionado, tuvo una variación positiva de 4,9%. ABI