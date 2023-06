Santa Cruz: Hay una segunda víctima de presunta violación en un colegio y emiten citaciones





21/06/2023 - 08:19:30

El Deber.- Luego de una inspección a un centro educativo donde se investiga una presunta violación, se identificó a una segunda víctima que señala como agresores a estudiantes de quinto de secundaria. En el marco de las investigaciones, una comisión de fiscales, junto con profesionales de la Defensoría de la Niñez y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) llegaron este martes hasta instalaciones del centro educativo y secuestraron cámaras de vigilancia, además de documentación. El proceso se abrió el 12 de junio, tras una denuncia de supuesta violación a un niño, de 12 años, a la que este martes se sumó una segunda víctima. “A la fecha se tienen dos víctimas identificadas. Se abrió un nuevo caso de agresión sexual y estamos en los actos investigativos”, informó Juan Carlos Honor, jefe del Departamento de Género de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Según el informe detallado del sicólogo de la Unidad de Víctimas Especiales serían cinco los agresores. De acuerdo con la denuncia, las violaciones venían registrándose en los baños del centro educativo, en reiteradas oportunidades, desde marzo hasta hace dos semanas. Los agresores se cubrían sus rostros con máscaras blancas, incluso los amenazaban para que no los delaten. Una de las víctimas señala que puede identificar a uno de sus agresores por el color del cabello. La fiscal Giovana Castro informó que el caso está en manos de una comisión de fiscales que inició los actos investigativos. “Hemos realizado inspecciones oculares (en el colegio), el secuestro de las cámaras de vigilancia y todo lo que pueda ayudar respecto al hecho denunciado”, indicó al agregar que el caso se ha sido declarado en reserva por tratarse de menores de edad. Indicó que también se entregaron citaciones a profesores para que puedan prestar sus declaraciones y se han programado varios actos investigativos, entre ellos la entrevista en la cámara Gesell para que no haya una revictimización del menor agredido que no está asistiendo a clases mientras duren los actos investigativos. Por su lado, el centro educativo emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales, donde asegura que se han puesto a disposición de las autoridades a fin de esclarecer el hecho. “En este caso específico, triste y lamentable, una vez conocida la denuncia, nuestra prioridad ha sido resguardar y brindar apoyo integral al estudiante, tarea que se ha efectuado en coordinación directa con los padres de familia del afectado y con la reserva que la situación impone por tratarse de un menor de edad”, dice parte del comunicado. Agrega que en todo momento se ha puesto a disposición de la familia y de las autoridades la colaboración y esperan que el caso se investigue en profundidad y se esclarezca totalmente a la brevedad posible. Informa que el colegio cuenta con un sistema de seguridad que incluye vigilantes y cámaras que cubren todos los espacios públicos de dicha institución. Sin embargo, dadas las denuncias que se investigan, el colegio ha decidido incrementar los sistemas de control en sus instalaciones y otras medidas concretas a fin de dar tranquilidad y precautelar aún más la seguridad dentro de las instalaciones. Medidas Este caso se presenta a pocos días de la agresión con un cuchillo de un niño, de 11 años, a una niña, de 6 años, en otro centro de educativo, quien perdió la vida días después. Los hechos mueven a las autoridades que ahora buscan hacer ajustes que permitan un mejor control. El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Eliseo Huayllani, informó que este martes ya tuvieron el primer acercamiento con el comandante de la Policía, pero aún buscará nuevas reuniones con todas las instituciones involucradas para tomar medidas. “Fui a buscar al comandante de la Policía para ver qué reforzamos”, dijo al indicar que no descartan retomar todos los programas que sean necesarios, incluso el de mochila segura que fue suspendido a pedido de los padres de familia que en su momento reclamaron que se atentaba contra la privacidad de sus hijos. “Hay distintas situaciones que tenemos que trabajar en coordinación con las instituciones llamadas por ley y los padres de familia. Estamos en el afán de recabar sugerencias y ver cómo hacerlo mejor”, remarcó Huayllani. Sobre el fallecimiento de la niña de seis años, dijo que el caso está en manos de la Defensoría de la Niñez y el juzgado del menor, donde se tienen que determinar responsabilidades. Mientras tanto, el niño está suspendido de acuerdo con la Resolución 001/2023, que establece las causales para la expulsión. También están a la espera de las recomendaciones de las autoridades que atienden el caso para el retorno a las aulas del niño, pues son las que deben indicar el momento en que el menor esté en condiciones de volver a clases. Por otro lado, en conferencia de prensa hizo conocer que recibió los informes sobre este caso ocurrido el 5 de junio y remarcó que se priorizó la asistencia de la niña y que la directora hizo conocer los hechos a las instancias correspondientes. Mientras tanto, la directora del establecimiento está suspendida mientras dure la investigación, dado que le iniciaron un proceso administrativo. “Automáticamente hay otra autoridad de forma interina mientras dure el proceso. Las clases también ya tienen que reiniciarse, porque se dieron un paréntesis para ver el tema de seguridad, apoyo sicológico y otros”, indicó el director departamental. Por su lado, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, adelantó su intervención en el caso de violación, dado a que en su momento planteó hacer ajustes a los protocolos de atención a las posibles víctimas. “Otra noticia de abuso a niños. Mañana mismo activaremos nuestra participación en este nuevo caso. En su momento solicité al Ministerio de Educación actualizar y mejorar los protocolos de atención a posibles víctimas de violación sexual. Nuestro apoyo y solidaridad; no los dejaremos solos”, escribió en su Twitter. Ante los hechos ocurridos en los colegios, el alcalde Jhonny Fernández también anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad en los establecimientos escolares y guarderías que dependen del municipio. Contempla la instalación de más cámaras de vigilancia que permitan a los padres acceder directamente a la visualización en tiempo real. Además, se establecerá una patrulla escolar interna y se llevarán a cabo diálogos trimestrales con directores, profesores y padres de familia para evaluar el comportamiento de los estudiantes.