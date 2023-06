Bolivia rompe récord de deforestación con 583 mil has y 173 millones de Tn de emisiones de gases de efecto invernadero





21/06/2023 - 08:12:54

Brújula Digital.- Más de medio millón de hectáreas deforestadas y 173 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por deforestación en 2021 marcan un récord nunca antes visto según el último informe del gobierno de Bolivia presentado a las Naciones Unidas, informó la Fundación Solón. A principios de este año, el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) presentó para una evaluación técnica su primer Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación (NREF) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Este documento que se encuentra en el portal de REDD+ tiene por objetivo “sentar las bases para contar con sistemas de monitoreo que establezcan punto de referencia… para evaluar… los esfuerzos para reducir emisiones sin que esto signifique necesariamente que Bolivia participará de enfoques mercantilistas o ligados al mercado [de carbono]”. La deforestación se dispara De acuerdo a los datos presentados en el NREF, el año 2021 en todo el territorio nacional se deforestaron 583 mil hectáreas, un incremento del 112% en comparación a las 275 mil hectáreas deforestadas en el año 2016. Así pues, en el periodo 2016-2021 se deforestaron en total 2.322.289 hectáreas, a un promedio de 387.048 hectáreas por año. Estos datos son alarmantes y muestran un nivel de deforestación mucho mayor a lo que se tenía registrado previamente a nivel del gobierno boliviano. Por ejemplo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) durante el periodo 2016-2020 la deforestación total acumulada fue de 1.311.000 hectáreas; esto es 427.872 hectáreas menos que lo señalado en el NREF para ese mismo periodo. Por otro lado, en comparación con los datos registrados en plataformas internacionales especializadas en monitoreo de bosques, los datos que presenta el NREF aún se encuentran subvalorados. Según Global Forest Watch del World Resources Institute (WRI), entre 2016 y 2021, Bolivia perdió 3.076.000 hectáreas de cobertura arbórea, a un promedio de 512.666 hectáreas anuales; siendo el año 2019, y no el 2021 como señala el NREF, el que marcó el periodo más alto de pérdida de cobertura forestal, con 852.000 hectáreas deforestadas. Desaparecen los bosques en Bolivia Según la Tercera Comunicación Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia ante la CMNUCC, el año 1990 el país contaba con una superficie boscosa de 56 millones de hectáreas. Para el 2010 esta superficie disminuyó a 52 millones de hectáreas, y para 2020 según el NREF bajó a 49 millones de hectáreas. De esta manera, en 30 años el país perdió 7 millones de hectáreas de bosque, de los cuales 2.8 millones de hectáreas desaparecieron en la última década. Dicho de otra manera, cada decenio se deforestó mucho más que en el anterior. Entre 1990 y 2000 se perdió 3,1% de cobertura boscosa, mientras entre 2010 y 2020 desapareció un 5,5% de cobertura boscosa. Suben las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación De acuerdo al NREF, los índices de deforestación de 2021 significaron emisiones de 173 millones de toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e). Esto es un incremento de 266 % en comparación a los 47 millones de tCO2e emitidos en 2016. Según el NREF el promedio anual de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de la deforestación durante el periodo de 2016 a 2021 fue de 99 millones de tCO2e/año. Estos datos muestran que en el país hubo un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al cambio de uso de suelo y deforestación durante los últimos seis años, incluso mayores a los registrados por plataformas internacionales de datos sobre cambio climático. Por ejemplo, de acuerdo a la base de datos del Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) también del WRI, las emisiones de GEI por cambio de uso de suelo y silvicultura (LUCF por sus siglas en inglés) de Bolivia pasaron de 70 millones de tCO2e en 2016 a 77 millones de tCO2e en 2019, con un promedio de 71 millones de tCO2e durante este periodo. Con excepción del año 2016 el NREF registrá cifras mucho más elevadas a las de la base de datos del CAIT. Es necesario señalar que el NREF parte de una línea base de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación mucho más baja para 2016 (47.3 millones de toneladas CO2e) que las que consignan la Segunda y Tercera Comunicación Nacional presentadas por Bolivia ante la CMNUCC en 2009 y 2020. Según estas comunicaciones oficiales las emisiones por Uso de la Tierra y Cambio del Uso de la Tierra, que comprende fundamentalmente la deforestación, fueron 50.3 millones en 2002, 54.4 millones en 2004, 52.4 millones en 2006 y 56.1 millones de toneladas CO2e en 2008. En este sentido, el valor inicial en que se basan las estimaciones de emisiones de GEI por deforestación en el NREF no mantienen una concordancia con los datos de emisiones de GEI presentados en las dos últimas Comunicaciones Nacionales de Bolivia ante la CMNUCC. Sobre el NERF El NREF presentado por el gobierno afirma que persigue la consolidación de un Sistema de Monitoreo, Evaluación y Reporte transparente y diferenciado – el Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre Tierra y Cambio Climático (SMTCC) – como parte del esfuerzo de establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para mejorar y orientar la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) conforme a lo estipulado en el artículo 13 del Acuerdo de París. El documento presentado sostiene que el NREF proporciona datos actualizados de emisiones brutas anuales de GEI derivadas de la deforestación en base al periodo 2016 hasta 2021; tomando los datos de uso y cobertura del año 2015 como situación inicial.