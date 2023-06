Arce es invitado a ampliado y evistas le dicen que no tiene 10 años de militancia; analistas ven que no llegarán a Primarias





21/06/2023 - 08:01:50

Página Siete.- El presidente Luis Arce fue invitado por la Dirección Nacional del MAS al ampliado de este 22 y 23 en Cochabamba, donde ratificarán a Evo Morales como candidato para 2025, una instancia eleccionaria para la que el presidente Luis Arce no cumple “los 10 años de militancia”, según ratificó el diputado Daniel Rojas. Dos analistas ven que es poco probable que los azules lleguen a las Primarias de 2024. “Se les cursó la invitación, si ellos (Arce y David Choquehuanca) asisten como militantes será magnífico, pero si no son militantes van a archivar la invitación. Los verdaderos militantes del proceso de cambio estaremos en el ampliado, donde ratificaremos a Evo Morales como candidato”, aseguró a Página Siete, Rojas, diputado evista. Este jueves y viernes se efectuará en Cochabamba un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde se debatirá la situación política, económica y social, y aunque se dijo debe ser un congreso el que debe definir una eventual expulsión de Arce de filas masistas, no se descarta que ese punto también sea tratado. Rojas recordó que los Estatutos del MAS indican que para ser dirigente nacional, el militante debe “tener 10 años de antigüedad”, según el Artículo 24, algo que de acuerdo al asambleísta no cumplen Arce y Choquehuanca. “Para unas elecciones primarias, los militantes deben tener 10 años de actividad solo así pueden competir, cualquier militante puede participar de las primarias si cumple esos requisitos”, insistió el diputado cuando se le preguntó si Arce puede ser candidato por el MAS en 2025. El fin de semana y por quinta vez, los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico proclamaron a Morales como candidato para las elecciones presidenciales. “El cuartel de la revolución (en el Chapare) ha proclamado ya a nuestro hermano Evo como candidato y por eso los renovadores están asustados porque ya se ven solos”, precisó Rojas. Arcistas piden congreso El dirigente de los campesinos de Cochabamba, Isaac Rocha, que responde a la línea arcista, demandó a la Dirección Nacional del MAS que convoque a un congreso para elegir al candidato para las elecciones 2025. “No se están respetando los estatutos del MAS que dice que debe haber congreso cada dos años, nosotros esperamos esa instancia para que en base a la unidad podamos elegir a nuestro candidato”, indicó Rocha que además pidió defender la gestión del presidente Luis Arce. El cofundador del MAS, Román Loayza, cree que la nueva proclamación de Morales en el Chapare es un intento desesperado por obtener reconocimiento de parte de los militantes. “Evo está muy preocupado, por eso se hace proclamar con las Seis federaciones del Trópico de Cochabamba, pero el Chapare no es Cochabamba, no es una nación”, aseveró. Loayza, que defiende a Arce, considera que en 2024, el actual presidente será elegido candidato, sino es por el MAS, “será por el IPSP), refiriéndose al Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, cuya propiedad se arroga Loayza. Opinan analistas Los analistas políticos José Peralta y Luis Ruiz afirman que la división del MAS con los ataques entre Luis Arce y Evo Morales ponen en riesgo que ese partido llegue las primarias en 2024. “Se está viendo que en un ampliado no pueden estar juntos evistas y arcistas, porque se agarran a sillazos y puñetazos, qué puede pasar cuando lleguen a un congreso nacional para designar al candidato. Ellos ya saben como está el escenario y probablemente por ello la salida sea que cada uno vaya por su lado y no haya primarias”, explicó Peralta. El analista cruceño agregó además que los ataques de Evo ahora ya no tienen como blanco a los ministros. “Los ataques de Evo Morales escalaron ahora contra el presidente Arce”, insistió. Por su lado, Ruiz destacó que la división del MAS, con Evo Morales siendo proclamado candidato y Arce que se arropa con su Gabinete, sus diputados y el Pacto de Unidad solo muestran “el proceso en decadencia, el desgaste de un proyecto político, con ausencia de militancia y ausencia de ciudadanía, algo que la oposición no sabe aprovechar”.