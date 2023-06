Ministro Montenegro afirma que EEUU utiliza a Goni como alfil para hacerse del litio boliviano





21/06/2023 - 07:48:27

Estados Unidos utiliza como alfil al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para apoderase del litio boliviano, porque la propuesta de reforma constitucional que hizo apunta a “eliminar el Estado” y avanzar en un “neoliberalismo recargado”, advirtió este martes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Esto simplemente es la convicción de que ellos (Estados Unidos) están plenamente convencidos de que tienen que venir a plantear un nuevo esquema para que estos recursos naturales vuelvan a ser de ellos y justamente Goni, Sánchez de Lozada, es uno de sus alfiles o representantes, y ésa es la finalidad fundamental, el cómo volver a tomar los recursos naturales”, insistió en el programa Poder Medios y Miedos. En la línea del planteamiento del expresidente, están -recordó- las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien se refirió al “Triángulo del Litio” como un asunto de “seguridad nacional”, y del legislador Carlos Giménez, quien se refirió a la región como “patio trasero” donde China, Rusia e Irán hacen inversiones Bolivia posee el 68% del litio del mundo, según el informe Litio en Sudamérica difundido en 2022 por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). De acuerdo con Montenegro, la pretensión de la propuesta del exmandatario radicado en Estados Unidos desde hacer cerca 20 años es eliminar la presencia del Estado, precisamente, para concretar los objetivos estadounidenses sobre los recursos naturales. “Con toda claridad lo señala, el tema del litio es lo que impulsa Sánchez de Lozada”, aseguró y explicó que ese objetivo está manifiesto en la parte inicial de su propuesta denominada Constitución de Todos, plasmada en 28 páginas. “Al comenzar la propuesta él hace un esbozo del escenario mundial, de tensión de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se requiere un modelo, un marco, claramente es el mismo mensaje de la señora Richardson y del senador, el tema es los recursos naturales, la utilización de esta fuente de energía que en todo el mundo está siendo objeto del reacomodo geopolíticos, de intereses de grandes potencias y un reacomodo de la economía mundial”, explicó. En el artículo 133 de la propuesta de Sánchez de Lozada se señala que “el Estado regula las actividades económicas observando el principio de la libre competencia y el mejor rendimiento sostenible de los recursos naturales”, lo que -afirmó- “es establecer un régimen neoliberal, esa propuesta es el neoliberalismo recargado”. Citó también el artículo 137 de los “Bienes Nacionales y Servicios Públicos” que prevé que son de dominio originario de los ciudadanos bolivianos y a ellos les pertenece los recursos naturales del subsuelo y las riquezas minerales del suelo, los bosques naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Con esa propuesta se elimina “de un plumazo al Estado, no hay una concepción de la presencia del Estado”. alertó. De acuerdo con Montenegro, esto significará que se reduzca la capacidad del Estado de atender las demandas de la población, porque “no se garantiza la provisión de bienes públicos, no se garantiza que haya educación pública, no se garantiza que haya salud y acceso a la salud para todos”. “El espacio de ganancia sería exclusivamente para la parte privada, porque el Estado sería simplemente un simple regulador de esas actividades, así lo establece el esquema de la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces sería un retroceso a lo que se ha conseguido en términos de disminución de la desigualdad, en términos de la disminución de la pobreza”, enfatizó. ABI