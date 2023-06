16 de julio en la Paz: Preparan un escenario de 38 metros, más de 500 artistas y música para todos los gustos





20/06/2023 - 18:21:05

Una fusión de alta tecnología, equipos de sonido, luces, pantallas y un escenario de 38 metros de largo serán montados en la plaza Mayor de San Francisco y será replicado con pantallas hasta plaza del Obelisco para que la población disfrute 12 horas de música con la actuación de más de 500 artistas en el Primer Festival Internacional Verbena Paceña 2023, la tarde noche del 15 de julio. El alcalde Iván Arias destacó este martes el gigante escenario que será montado en la plaza Mayor de San Francisco, a partir del 1 de julio, para una mayor “holgura” en los movimientos de los artistas y danzarines. “El escenario que hemos comentado el año pasado no solo queda magnífico y hermoso, ahora vamos a tratar de colmar las expectativas coreográficas diferentes a la del año pasado, pero va a seguir ganando en profundidad; como bien le decía a los artistas de que van a poder moverse con holgura a lo largo de todo el escenario y no estar cantando ahí chocándose instrumento con instrumento”, manifestó el burgomaestre. La primera autoridad de La Paz destacó la asistencia masiva a la verbena el año pasado con un aproximado de 100.000 asistentes, no solo en la plaza San Francisco, sino a lo largo de toda la Av. Mariscal Santa Cruz, donde también se montarán pantallas para ver el espectáculo. “El año pasado tuvimos cien mil personas físicamente a lo largo de toda la verbena hasta llegar al Obelisco, vamos a reproducir cámaras a lo largo de todo el trayecto, hemos tenido más de dos millones de personas en redes sociales, que nos han seguido (la transmisión); entonces tenemos pasta, pero los que ponen la pasta no somos nosotros, los que ponen la pasta son nuestros artistas, son ellos que se rajan”, añadió Arias. La cartelera de lujo preparada por la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo abarca una serie de géneros musicales para todos los gustos, desde rock, pasando por música electrónica, cumbia y fusión, además de grupos de danzas. En criterio del secretario municipal de Culturas y Turismo, Rodney Miranda, la cartelera tiene agrupaciones musicales de primer nivel y para todas las edades, tanto desde el inicio que tendrá el festival, previsto para las 13:00, como el último grupo que subirá al escenario hasta las 02:00 del domingo 16 de julio. “Estamos contentos porque realmente todos los artistas, desde el primero que vaya a abrir la verbena hasta el que va a cerrar son de primer nivel”, dijo Miranda a tiempo de señalar que más de 500 artistas subirán al escenario. La cartelera musical está integrada por Wara, Sin Ley, Deszaire, Euphoria, Maroyu de Néstor Yucra, Gran Matador, Onda Kumbiera, Los Jimmy James, Doble Vía, Octavia, Luis Vega, Nina Schatz y desde Argentina Los Auténticos Decadentes. También se presentarán elencos de danza. “Hay grupos que tienen 20 integrantes, hay grupos que tienen 10, hay elencos de danza que son con 35, 40 personas, vamos a tener música autóctona, vamos a tener música electrónica, vamos a tener banda, realmente es una cartelera para todos los gustos, para todas las edades en esta verbena paceña”, añadió Miranda.