En medio de los rumores sobre Lewis Hamilton, Shakira y Alejandro Sanz estarían por comprar una propiedad en Miami





20/06/2023 - 18:09:42

Infobae.- Los rumores sobre una relación sentimental entre Shakira y Alejandro Sanz han llenado los tabloides desde 2005, cuando ambos artistas lanzaron el exitoso tema La Tortura. Este 2023, los rumores han vuelto a cobrar fuerza después de que Shakira se divorciara de Gerard Piqué y el cantante español comenzara a compartir publicaciones donde reiteraba su cariño por la intérprete de Antología. Y aunque ninguno ha confirmado algún tipo de relación más allá de una fuerte amistad, los músicos vuelven a dar de qué hablar, pues según varios medios locales de Miami, Shakira y Alejandro Sanz estarían buscando comprar una propiedad juntos. Durante la más reciente edición de El Programa de Ana Rosa, el periodista Álex Rodríguez aseguró que Sanz y Shakira habrían creado una empresa en la capital de Florida con la intención de comprar una propiedad con un valor aproximado de 20 millones de dólares. Es incierta la razón de por qué los músicos tendrían que asociarse para comprar una propiedad de este valor; tan sólo la fortuna de Shakira alcanza los 300 millones de dólares, mientras que su actual casa en Miami tiene un precio de 16 millones de dólares. Todo apuntaría a que ambos buscan asociarse en el negocio que los hizo amigos tan íntimos en primer lugar: la música. El pasado abril, Sanz confesó que ya estaba en conversaciones para volver al estudio con la cantautora colombiana. No brindó más detalles al respecto salvo que no tenía pensado hacer “perreo”. “Una cosa es el perreo que no está dentro de mis posibilidades, pero está la música urbana también que es donde me siento más cómodo. No quiero condenar ningún tipo de género. Con Shakira en algún momento encontraremos algo para hacer, y sí, hemos estado en conversaciones”, declaró Sanz en su momento. A esto se le suma el hecho de que el pasado 13 de junio, Alejandro Sanz firmó un contrato de exclusividad con Sony Music, mismo sello en el que Shakira ha hecho su fortuna. Bajo este contexto, la dupla buscaría comprar esta misteriosa propiedad para usarla como estudio de grabación, pero si la inversión es de una suma tan importante, probablemente estarían trabajando en algo más grande que una sola pieza, quizá se trate de un disco colaborativo o incluso un nuevo sello discográfico liderado por ambas personalidades. En cualquier caso, sólo son especulaciones. Respecto a la relación romántica que Shakira y Sanz podrían tener, existen muchas contrariedades. Por un lado, los fanáticos han especulado mucho a partir del fragmento de la próxima canción de Shakira, donde la cantautora estaría hablando de Sanz citando su colaboración en la canción La Tortura. “Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué”, canta Shakira en esta pieza. Por otro lado, Alejandro Sanz terminó su relación con la escultora Rachel Valdés a principios de junio, además de compartir con sus seguidores que se encontraba en un momento muy difícil (el cual ha empeorado tras revelarse que tiene una deuda de más de 3 millones de dólares en Estados Unidos). En este contexto, es difícil imaginar que pueda comenzar una relación amorosa. Cristina Tárrega, parte del programa de Ana Rosa, reiteró que Alejandro y Shakira sólo comparten una amistad; todo lo demás han sido inventos de los tabloides. “Yo he estado el fin de semana con Alejandro, Shakira está en la vida de él desde hace muchísimos años, yo la recuerdo en el entierro de su padre, en momentos importantes de la vida de Alejandro. Son íntimos amigos, son como hermanos... pero de ahí a todo lo demás, pues es ruido”.