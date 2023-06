Piqué ha estado con media Barcelona: Destapan sus infidelidades a Shakira





20/06/2023 - 18:00:35

El paparazzi español Jordi Martin, quien ha seguido la vida personal de Shakira desde que se mudó a Barcelona para hacer vida con Gerard Piqué, ha destapado varias supuestas infidelidades del ex futbolista a la colombiana. En una reciente entrevista para The red phone, de Jorge Viera, el periodista habló de la vida amorosa de Piqué.

Jordi Martin habla sobre las infidelidades de Piqué a Shakira Jordi Martin aseguró que conoce los movimientos de Piqué desde hace 13 años. “Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En trece años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”. “Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, manifestó. Según relató el profesional de la lente, era tal la fama de playboy de Piqué que un día recibió la llamada de Tonino Mebarak, hermano de Shak, para corroborar los rumores que tenía sobre su ahora ex cuñado. “Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, contó sobre cómo el hermano de la barranquillera quiso conocer la realidad que vivía Shakira en el terreno amoroso.



Piqué es racista, aseguran Por otra parte, Martin contó que Gerard atacaba a Shakira señalándola por ser una mujer latina. “Piqué hizo unas declaraciones y dijo en tono despectivo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas…’”, a lo que Viera responde “¿Tú crees que Piqué es racista?”. “Piqué es racista. Es clasista. Es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella. Lo sé porque me lo ha dicho gente muy cercana”, confesó el periodista. Finalmente, Martin señaló al presidente de Kosmos con el siguiente comentario: “¿Tus hijos no llevan raíces latinoamericanas, Gerard Piqué?”. Y agregó: “Mira, Shakira tiene un coeficiente intelectual disparado”, expresó para dar a entender que la colombiana no es menos que él, sino todo lo contrario.