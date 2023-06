Aracely Arámbula reconoce a la figura paterna de sus hijos, pero no es Luis Miguel





20/06/2023 - 17:47:31

Aracely Arámbula le dedicó en el Día del Padre, unas cariñosas palabras a quien considera como el papá de sus hijos, Miguel y Daniel y dejó a un lado al papá biológico de los adolescentes, Luis Miguel, a quien hace un mes llamó el “rey cucaracho”, durante una conferencia del conferencista Jorge Lozano. La actriz de 48 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un tierno mensaje en el que reconoció a su hermano, Leonardo, como la única figura paterna de los menores. “Feliz Día del Padre, mi amado ‘Leo’. Gracias por ser el mejor hermano, padre y tío”, escribió la protagonista de telenovelas junto a una serie de fotografías en las que aparece con su hermano. La actriz agradeció a su hermano por todo el apoyo que le ha brindado en la crianza de sus hijos. “Gracias por siempre llevar de tu mano a mis hijos y ayudarme a guiarlos con todo el amor, con toda la sabiduría y con todo lo mejor, por llenarlos de risas. Te amamos”, indicó. El mensaje de Aracely provocó opiniones divididas entre sus seguidores, pues mientras varios halagaron su comentarios, hubo quienes criticaron que la actriz dejara fuera de la felicitación al papá de su hijos. “Siempre he sido fanática de Luis Miguel, pero eso de olvidar a sus hijos es terrible” o “Padre no es el que da vida, sino el que ama y el que siempre está ahí. Indudablemente tu hermano se lleva el puesto” se puede leer entre los comentarios que recibió. Aracely Arámbula desmintió que Luis Miguel vea a sus hijos, Daniel y Miguel, tal y como lo dijo Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fue mánager del cantante. “¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, escribió en sus historias de Instagram. Además, durante una entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, la actriz reveló que no llama a Luis Miguel “el papá” y que los jóvenes “están felices”, dentro de “una familia muy unida”. “Soy mamá y papá, y soy una mujer que, como muchas otras en México y el mundo, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, sino (de) la educación y el estar al pendiente de ellos”, explicó.