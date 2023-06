Luis Almagro dijo que Venezuela no está lista para volver al Sistema Interamericano de Derechos Humanos





20/06/2023 - 17:37:41

Infobae.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encomió este martes los esfuerzos de Colombia para que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero remarcó que el régimen de Nicolás Maduro no ha protagonizado “avances” en temas de democracia y derechos humanos. En una rueda de prensa previa a la 53 Asamblea General de la OEA, Almagro dijo que Venezuela tiene “las puertas abiertas” para volver al Sistema Interamericano, del que salió en 2013, pero para ello tiene que ser un “país democrático”. “No hay avances visibles ni en el funcionamiento democrático del país ni en la protección de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos ni en la Justicia”, aseguró Almagro, quien criticó que en el país sudamericano no haya “separación de poderes”. El secretario general remarcó además que Venezuela ha protagonizado “la peor crisis migratoria de la historia” del continente, con siete millones de personas que han huido del país, y subrayó que todas sus instituciones han “colapsado”. No obstante, Almagro aseguró que está “de acuerdo” con todas las iniciativas que busquen que Caracas vuelva a comprometerse con la democracia y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluida la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro. “Todos los aportes son extraordinariamente bienvenidos, los apoyamos y los valoramos”, dijo. En su visita a la OEA en abril pasado, el presidente colombiano dijo que está luchando para que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establece la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También propuso “rehacer” la Carta Democrática Interamericana, que establece que todos los países de la región deben promover la democracia. Almagro opinó este martes que ese documento debe ser actualizado porque no contempla los retos que supone la tecnología en la actualidad. “Toda propuesta de buena fe y que aporte para hacer el sistema más fuerte es muy importante”, declaró. En la rueda de prensa, Almagro evitó criticar a Brasil por su intento de suavizar una declaración que se está preparando para la Asamblea General de la OEA en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El secretario general dijo que tiene “el más profundo respeto por la posición de Brasil”, al tiempo que afirmó que la declaración será “un esfuerzo más de la organización para condenar la falta de democracia en Nicaragua y las violaciones por parte del régimen”.