TCP priorizarará fallo sobre elecciones judiciales, Gobierno descarta decreto para designar magistrados





20/06/2023 - 17:11:12

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) priorizará el análisis y fallo sobre el recurso legal que paralizó el proceso legislativo de las elecciones judiciales, para que se retome este trabajo. No está considerada la posibilidad de designación de autoridades judiciales por decreto, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima. “El Tribunal Constitucional nos ha manifestado que ha decidido priorizar estos casos, no solamente el que tiene que ver con la elección judicial, sino otras temáticas que son de urgencia y de interés para el pueblo boliviano”, explicó e informó que esta posición la hicieron conocer en la reunión de seguimiento a la Cumbre de Justicia. El diputado de la opositora Creemos Leonardo Ayala presentó una demanda ante el control constitucional alegando que la preselección judicial debe estar respaldada por una ley y no en una resolución, como fue en los dos primeros intentos interrumpidos. Tras admitir la demanda, el TCP dictó una medida cautelar que suspendió el 18 de abril el trabajo de preselección de candidatos. Fue la segunda acción presentada. La primera superada correspondió al abogado Miguel Ángel Balcázar, quien observó el requisito de los postulantes de no emitir comentarios políticos. Para evitar mayores problemas, el oficialismo aprobó la ley Transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La iniciativa legal fija 60 días para aprobar la nómina de candidatos en el Legislativo, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 100 días para organizar y realizar las justas judiciales. Lima espera que en dos semanas se conozca el fallo, para retomar el trabajo legislativo de preselección de candidato a las elecciones judiciales. Las nuevas autoridades deben jurar a sus cargos en enero. “Descarto por completo la posibilidad de un decreto supremo (para designar autoridades judiciales), no es una de las opciones que está contemplando el presidente Arce. Nos vamos a concentrar en darle viabilidad a la transformación de la justicia y al cumplimiento de la Constitución Política del Estado (que establece elección de autoridades judiciales)”, aseguró el ministro. ABI