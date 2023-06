Canciller Mayta: EEUU cobija a Goni y no se pronuncia al pedido boliviano para su extradición





20/06/2023 - 16:42:18

Tras su huida de Bolivia, en octubre de 2003, por las graves masacres y vulneración a los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos continúa brindando cobijo al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada “Goni” y no se pronuncia al pedido de Bolivia para su extradición, pese a que la solicitud fue realizada hace más de una década, denunció este martes el canciller Rogelio Mayta. Mayta calificó a Sánchez de Lozada como un personaje nefasto en la historia boliviana, cuyo gobierno se caracterizó en ser servil al modelo neoliberal norteamericano, privatizar los recursos naturales y mantener una sociedad excluyente con personas de primer, segundo y tercer nivel. “Sánchez de Lozada huyó de la justicia boliviana, pero la convicción de las víctimas, de los familiares de quienes habían sido asesinados no lo ha dejado en paz y lo persiguieron hasta Estados Unidos en busca de justicia”, mencionó Mayta. “Hace más de una década se solicitó su extradición, cumpliendo todas las formalidades; y, hasta ahora el gobierno de los EEUU simplemente no se ha pronunciado. Está ahí el trámite de extradición en alguna gaveta”, lamentó el Canciller. Mayta celebró la amplísima libertad de expresión que existe en Bolivia, que permite que aún personas perseguidas por la justicia, que tienen cuentas pendientes, puedan hacer propuestas. “Nuestra democracia es generosa que permite que personajes tan tristes y nefastos de nuestra historia puedan hablar y opinar. En 2003 Sánchez de Lozada no conocía la realidad boliviana, pensaba que con una masacre más su gobierno se iba a consolidar, pero Bolivia había cambiado en ese entonces y no permitió más abusos”, dijo. 20 años después, prosiguió el Canciller, sigue desconociendo la realidad del pueblo boliviano y propone cosas que han sido superadas, como el neoliberalismo y la capitalización. “En 2003 el pueblo boliviano definió su destino, definió una Asamblea Constituyente, dijo que los recursos naturales sean de los bolivianos, y que se quiere una sociedad incluyente donde no haya ciudadanos de primera, segunda, ni de tercera”, refirió. ABI