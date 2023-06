Policía investiga en Colegio Alemán abuso de enmascarados de la promoción a niño de 12 años: Santa Cruz





20/06/2023 - 16:36:35

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron este martes al Colegio Particular Alemán, ubicado en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, para investigar un caso de abuso sexual en contra de un menor de 12 años. La víctima reveló que estudiantes enmascarados de quinto grado de Secundaria, es decir de la pre promoción, abusaban sexualmente a otros niños en los baños del colegio, reveló que él fue víctima desde el mes de marzo y no denunció antes porque estaba bajo amenazas. En las últimas horas, la dirección general del Colegio emitió un comunicado y señaló que colaborará para que mediante el proceso investigativo se esclarezca esta situación. Tras hacerse público este delicado caso, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, desde sus redes sociales, anunció que activará su participación en este proceso y que no se dejará solas a las víctimas. “Otra noticia de abuso a niños. Mañana mismo activaremos nuestra participación en este nuevo caso. En su momento solicité al Ministerio de Educación actualizar y mejorar los protocolos de atención a posibles víctimas de violencia sexual. Nuestro apoyo y solidaridad; no los dejaremos solos”, escribió Chávez. Según medios locales, hasta el momento cinco estudiantes son investigados por la Fiscalía de Justicia Penal Juvenil, la Unidad de Víctimas Especiales, la Defensoría de la Niñez y la Policía. Este caso fue declarado en reserva para resguardar la identidad de la víctima menor de edad; sin embargo, ya se tienen pistas para identificar a los autores. ABI