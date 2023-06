Llega el dueño del auto robado en Chile y hallado en la ALP, denuncia que dilatan su devolución





20/06/2023 - 16:31:36

Página Siete.- Chistopher Montecino, propietario del vehículo robado en Chile y hallado en el garaje de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), llegó a Bolivia para exigir la devolución del motorizado. Tanto él como la diputada Luisa Nayar (CC), quien reveló el caso, denunciaron que hay dilación en la devolución del vehículo, ya que pasó más de un mes desde el hallazgo. “Tres año y medio buscando el auto y ahora que ya lo encontraron, igual creo que están alargando mucho el tema, porque debería ser una entrega inmediata si el vehículo está ya recuperado”, manifestó Montecino. Anteriormente, él comentó que el auto se lo robaron afuera de su domicilio, en Antofagasta, hace tres años. También dijo que analizaba la posibilidad de realizar una denuncia en contra de la persona que lo estaba usando, porque en la búsqueda gastó dinero. Esta jornada afirmó que solicitó la devolución al menos en dos oportunidades, pero las autoridades bolivianas le respondieron: “Hay que esperar”. El auto fue encontrado el 11 de mayo en el garaje del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz. La diputada Nayar informó, entonces, que el vehículo tenía reporte de robo en Chile. La legisladora observó que el motorizado aparece en la lista del Ministerio la Presidencia como donación al Legislativo; sin embargo, hizo notar que en registros del RUAT figuraba como un auto particular. El 12 de mayo, formalizó una denuncia ante la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos contra los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, de Gobierno, Eduardo del Castillo, y contra la Aduana Nacional, por el caso. La diputada de oposición lamentó que tras más de un mes de haber encontrado el auto robado, las autoridades bolivianas no hayan concretado su devolución. “Es un hecho enteramente vergonzoso, hemos visto que transcurrió ya más de un mes desde que se denunció formalmente en la Fiscalía este hecho y lamentablemente hasta la fecha el vehículo no ha sido devuelto a su propietario. Es en este sentido que Chistopher ha tenido que trasladarse hasta Bolivia para exigir que se le devuelva lógicamente su vehículo”, indicó. El auto se encuentra ahora en instalaciones de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones en la ciudad de El Alto. La diputada Nayar sostuvo que se evidenció que las placas de control que tenía ya fueron retiradas.