Se inicia el juicio oral contra Marcel Rivas por la fuga de Murillo y López





20/06/2023 - 16:15:00

Página Siete.- El juicio oral en contra de Marcel Rivas, exdirector de Migración, comenzó esta semana y está a cargo del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Rivas está sindicado por la fuga de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Se ha producido la apertura de juicio oral en contra de Marcel en el tema específicamente de la salida ilegal de los exministros el señor Murillo y el señor López. Se instaló la audiencia y hemos avanzado hasta la producción de pruebas. El Ministerio Público está presentado tres testigos, nosotros vamos a ver nuestra prueba más adelante”, declaró Karlo Brito, abogado del exfuncionario, citado por ANF. La defensa de la exautoridad sostuvo que no hay elementos para inculpar a Rivas, porque, presuntamente, habría renunciado días antes de la salida de ambas exautoridades. En ese contexto, Brito sostuvo que Rivas presentó su renuncia el 28 de octubre de 2020, 11 días antes de que Luis Arce asumiera la Presidencia. Su dimisión -según esa versión- fue aceptada el 4 de noviembre de ese año y al día siguiente, los exministros salieron del país. No obstante, para la Fiscalía, la relación de los hechos es distinta, ya que no reconoce la carta de renuncia y afirma que solicitaron la alerta migratoria a las 14:56 del 5 de noviembre y los dos prófugos ingresaron a Brasil a las 17:30, por tanto, debían ser aprehendidos. Rivas fue aprehendido el 19 de noviembre de 2020 por la salida del país de los exministros Murillo y López cuando él supuestamente estaba al frente de Migración. Dos días después, el 21 de noviembre de ese año, Rivas declaró: “El Movimiento Al Socialismo (MAS) ya tiene el trofeo que quería, pues que todo el odio, el resentimiento, el racismo y la intolerancia se terminen con este trofeo, es momento de avanzar. Bolivia necesita prosperar, trabajar, ya no busquen más chivos expiatorios, ya tienen un trofeo”.