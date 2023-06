García Linera recuerda sus reparos a realizar el referendo en 2016: La presión de la COB y dirigentes sociales fue más fuerte





20/06/2023 - 16:06:52

Erbol.- Álvaro García Linera ratificó que no estuvo de acuerdo con el momento en que se convocó al referendo sobre la reelección presidencial de 2016, pero además reveló que entonces ya había alertado a Evo Morales, pero la decisión había sido tomada al impulso de dirigente de organizaciones sociales. El exvicepresidente aclaró que apoyaba a Morales para una repostulación, pero considero que el referendo debió realizarse a finales de 2018 o 2019. Manifestó que no se podía volver a pedir el voto de la gente poco después de las elecciones de 2014, sino antes había que demostrar trabajo. “Le había dicho al compañero Evo y algunos dirigentes que no era el momento correcto, porque tengo más sensibilidad del espíritu de la gente. Usted no puede mostrarse como ambicioso a la gente, no le gusta eso. Primero cumpla su trabajo, haz cuatro años de trabajo, sacrifícate y, cuando estén faltando un año para irte dices: ‘oye, les parece que continúe o no’, pero no le puedes pedir al día siguiente de que te han dado cinco años que te den otra autorización para otros 5 años más”, dijo García Linera en entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL. El exvicepresidente insistió en que había hablado con Morales en su momento, para expresarle sus reparos. “Yo le manifesté mi idea, le manifesté al compañero Evo este criterio a su debido momento, pero la presión de los compañeros de la COB y dirigentes sociales fue más y pues se fue al referéndum”, recordó. Enfatizó que la decisión de ir al referendo fue anunciada públicamente luego de una reunión de Morales con dirigente de organizaciones sociales, en la cual no estaban presentes él ni otros ministros de entonces, como Héctor Arce o Juan Ramón Quintana. García Linera dijo que se sorprendió con la decisión de ir a referendo. Recalcó que estaba de acuerdo con una repostulación de Morales, pero no así con el momento escogido para la consulta popular. Señaló que “el gran empujón” para Morales “fue esa reunión con los dirigentes que lo entusiasmaron”. García Linera explicó que, en el razonamiento de los dirigentes, el impulso de la victoria de 2014 le daría la segunda victoria en el referendo, pero él tenía otra lectura. “Yo le dije, creo que a las horas al compañero Evo: ‘no es así la gente, no es así mi compañero, no es así. La gente reflexiona de mejor manera de lo que están reflexionando algunos dirigentes’”. A pesar de sus reparos, la decisión estaba tomada y no le quedó más que embarcarse en defenderla. En ese referendo, del 21 de febrero de 2016, ganó el “No” a la reforma constitucional que permitiría la repostulación de Morales.