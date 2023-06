Vocero de Goni ve a la oposición encerrada en Twitter y sin liderazgo fuerte nacional





20/06/2023 - 15:47:43

Erbol.- “Hoy en día la oposición está encerrada en Twitter”. Asó Mauricio Balcázar, el vocero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se refirió este martes a la situación que atraviesan los opositores al Gobierno del MAS en Bolivia. Señaló que el MAS tiene liderazgos nacionales, mientras que los opositores se limitan a liderazgos regionales y citadinos. “Bolivia está en una situación difícil que necesita liderazgos. Lamentablemente, la oposición es más fuerte en ciertos liderazgos regionales y citadinos, pero no nacionales. El MAS tiene liderazgos nacionales nos guste o no nos guste. Eso es la realidad”, afirmó desde Estados Unidos en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Balcázar reconoció la valentía, particularmente de parlamentarias mujeres, frente al amedrentamiento, sin embargo, cree que la “oposición se ha encapsulado y no está yendo al campo como el MNR lo hacía en sus campañas”. Señaló que cuando la oposición desaparece como opción, entra el MAS con métodos antidemocráticos. El vocero de Goni reprochó también la actitud de algunos opositores que, frente a la propuesta de nueva Constitución realizada por Sánchez de Lozada, pretenden “no tirar pelota” o “matar al mensajero antes de leer el mensaje”. Manifestó que a esas declaraciones de opositores, prefiere dichos de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que al menos defiende el modelo del Estado Plurinacional. Balcázar aclaró que considera un “desastre” el modelo del Estado Plurinacional, pero reiteró que prefiere las declaraciones de la Ministra que defiende ese modelo, antes de lo que dicen algunos opositores ante la propuesta de Goni. Enfatizó que la propuesta de Sánchez de Lozada busca establecer un sistema con Primer Ministro, “porque el sistema presidencial es muy rígido y muy autoritario que da lugar a dictaduras”.