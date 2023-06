Expresidente ejecutivo de Fassil es investigado por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas





20/06/2023 - 15:43:48

El exejecutivo del intervenido Banco Fassil, Ricardo Mertens, es investigado por el delito lavado de dinero. Además de él, cinco subsidiarias de Fassil ingresan en esta ampliación. Según el portal DTV, la Fiscalía notificó el pasado viernes 16 de junio al Juzgado Primero Anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz la ampliación de denuncia contra Mertens y las empresas subsidiarias de Banco Fassil por los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Santa Cruz Financial Group S.A., Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A., Santa Cruz Sociedad de Inversiones en Bienes Raíces Sibra S.A., Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A., e incluso el Banco Fassil S.A., son las subsidiarias investigadas. Según el Ministerio Público las operaciones sospechosas encontradas son indicios de la probable participación de Mertens Olmos y las empresas en la comisión de los delitos a investigar. En las cuentas abiertas por la empresa Santa Cruz Financial Group S.A, se advierte depósitos realizados por personas naturales y jurídicas que no forman parte del grupo financiero y cuyos montos de dinero oscilan entre importes de Bs 562.322,907; Bs 314.000.000; Bs 285.030.506,32; Bs 205.000.000; y Bs 129.223.500, señala el portal. De acuerdo con los datos, la empresa Santa Cruz Financial Group S.A. se habría beneficiado con un total de Bs 1.801.319.437,21. Actualmente Mertens, junto a otros tres exejecutivos de Fassil, cumple una detención preventiva de 90 días en el penal de Palmasola, acusado de la presunta comisión de delitos financieros. ABI