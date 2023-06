Lionel Messi ganará en Inter Miami más que cualquier jugador de la NBA o la NFL





20/06/2023 - 11:07:19

Infobae.- “Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos. Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio”, manifestó en las últimas horas Jorge Mas, uno de los accionistas mayoritarios del Inter Miami, franquicia que logró convencer a Lionel Messi luego de quedar con el pase en su poder tras dos temporadas en PSG. Al margen del enorme revuelo que genera el desembarco del siete veces ganador del Balón de Oro a la MLS, su fichaje también marca un quiebre al nivel salarial, ya que el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 se convertirá en el mejor remunerado, superando a las estrellas de la NBA y la NFL. Según informó Miami Herald, sostiene que el fichaje de la Pulga se cerró a cambio de dos años y medio de contrato con un valor de 50 a 60 millones de dólares por año. Incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego. Con esos números sobre la mesa, el ex futbolista del Barcelona de España superará la barrera del contrato que obtuvo Lamar Jackson, hombre de los Baltimore Ravens, en la reciente offseason: 52 millones de dólares por año. El podio dentro del fútbol americano lo completan el quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, que rubricó un contrato de 51 millones de la moneda estadounidense por temporada y Aaron Rodgers, estrella de los New York Jets (50.27 millones). Lo mismo sucede si comparamos los números con los de los deportistas más destacados de la NBA. En el primer lugar dentro de los basquetbolistas aparece Stephen Curry, gloria de los Golden State Warriors. El base, poseedor de un asombroso tiro a distancia, percibe un monto levemente superior a los 48 millones por año, lo que lo dejaría por debajo de la línea del argentino. Luego asoman Russell Westbrook (47.063.478) y el inoxidable LeBron James, baluarte de Los Angeles Lakers (44.474.988). “Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia”, sentenció el principal accionista del Inter Miami, elenco que actualmente navega por el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Y luego, añadió: “Messi va a ser el mayor embajador y reclutador en la historia de la Major League Soccer. Su sola presencia en esta liga va a estar atrayendo talento de todas las edades y todos los niveles. Es, creo, una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos por delante. Y creo que todos nosotros colectivamente tomaremos las medidas correctas para asegurarnos de que esta liga tenga el hiper crecimiento que se merece. Este es un evento increíble para la liga, para todos los propietarios y todos los equipos de la Major League Soccer. Esta será una marea creciente en todos los frentes”. Todo hace indicar que para dar un golpe de timón, los de Florida apostarán por la llegada del argentino Gerardo Martino como nuevo director técnico. De esta manera será la tercera vez que tendrá bajo su mando a Lionel Messi (anteriormente coincidieron en Barcelona y la selección argentina). En el plantel actual también se encuentran los argentinos Franco Negri y Nicolás Stefanelli.