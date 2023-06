Trump afirma que no devolvió los documentos clasificados porque estaba muy ocupado





20/06/2023 - 11:04:07

El expresidente de EE.UU. Donald Trump alegó que no devolvió a su debido momento los documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), porque había estado "muy ocupado" y no había tenido tiempo para separar los archivos de sus pertenencias personales. En una entrevista brindada este lunes a Fox News, Trump dijo que tras acabar su periodo como jefe de Estado, salió de la Casa Blanca "a toda prisa". Los ayudantes empacaron los artículos personales y documentos en las mismas cajas, agregó. "Como cualquier otro presidente, saco las cosas. Y en mi caso, las saqué bastante rápido. Pero la gente las empacó y nos fuimos. Tenía ropa allí. Tenía todo tipo de artículos personales, muchas cosas", afirmó. Respondiendo a la pregunta de por qué no había devuelto las cajas cuando los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia se lo habían pedido, Trump manifestó que primero "quería revisar las cajas" y "sacar todas" sus cosas personales. "No quería entregar eso a NARA todavía. Estaba muy ocupado", agregó. Un "grupo radical de izquierda" Donald Trump fue procesado la semana pasada en un tribunal federal de Miami por 37 cargos, acusado de haber guardado, supuestamente, cientos de materiales secretos en su residencia de Mar-a-Lago luego de terminar su período presidencial, negándose a entregarlos al FBI o al Departamento de Justicia durante más de un año. El exmandatario afirmó que su equipo legal y NARA estaban en conversaciones para devolver los documentos, pero que la agencia gubernamental decidió realizar el allanamiento sin previo aviso. Además, tachó a Archivos Nacionales y Administración de Documentos como un "grupo radical de izquierda" y sugirió que sus agentes pudieron haber "rellenado" dichas cajas con otros documentos durante la redada, ya que no se les permitió ni a él ni a su equipo legal estar presentes en los lugares donde se llevó a cabo el operativo. El expresidente reiteró que es inocente y que la acusación por el caso del manejo indebido de documentos clasificados se debe a intereses políticos, que se trata de un intento de la Administración Biden por deshacerse de su principal oponente en las elecciones presidenciales de 2024.