Cada hora, mueren 1,2 brasileños por conducir alcoholizados





20/06/2023 - 10:51:14

Agencia Brasil.- Hito en la lucha contra la violencia en el tránsito en Brasil, la Ley Seca cumple 15 años este lunes (19). Para recordar la fecha, el Centro de Información sobre Salud y Alcohol (Cisa) divulgó un dossier sobre los accidentes causados por el consumo de alcohol en el país. Los datos fueron recopilados de fuentes del Ministerio de Salud. El documento revela que 10.887 personas perdieron la vida por la mezcla de alcohol y conducción en 2021, lo que supone un promedio de 1,2 fallecidos por hora. "Esa cifra es altísima si tenemos en cuenta que las muertes atribuidas al alcohol en accidentes de tráfico son completamente evitables. Basta con no beber", afirma el psicólogo e investigador del Cisa, Kaê Leopoldo. Según la encuesta, cerca del 5,4% de los brasileños declararon haber conducido después de beber, un índice que ha mostrado estabilidad en el país. Aunque alarmante, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en 2021 fue un 32% menor que en 2010, cuando la Ley Seca solo tenía dos años. El número de muertes por año cayó de siete a cinco por cada 100.000 habitantes durante el período. Para Leopoldo, la cifra es todavía excesivamente alta, pero "hay que entender que la tendencia es a la baja. Siempre ha habido una tendencia a la baja en los 10 años analizados", subraya.



Perfil de las víctimas El perfil de las víctimas de accidentes con consumo de alcohol es mayoritariamente masculino. Esto se debe a que el 85% de las hospitalizaciones corresponden a hombres, mientras que el 89% de los fallecimientos causados por el alcohol son varones. "En cuanto a la franja de edad, la población entre 18 y 34 años es la más afectada", informa el estudio. El Centro de Información sobre Salud y Alcohol advierte de que no existe un volumen seguro para ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. Arthur Guerra, psiquiatra y presidente de Cisa, subraya que muchas personas creen que una pequeña ingesta de alcohol no interfiere en la capacidad para conducir. "En pequeñas cantidades, el alcohol ya es capaz de alterar los reflejos del conductor y, a medida que aumenta la concentración de alcohol en la sangre, [también] aumenta el riesgo de implicación en accidentes de tráfico graves, ya que provoca disminución de la atención, falsa percepción de la velocidad, aumento del tiempo de reacción, somnolencia, reducción de la visión periférica y otras alteraciones neuromotoras", concluye.