Evo reclama militancia; los dos principales colaboradores de Arce no figuran como masistas





20/06/2023 - 07:23:23

El Deber.- El ampliado del MAS en la localidad de Lauca Ñ reclamó la militancia de las principales autoridades del país; mientras en La Paz, el gabinete aprobó un documento de diez puntos en los que se proclaman militantes del MAS; sin embargo, la revisión de la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió conocer que los dos colaboradores más cercanos del presidente Luis Arce no tienen militancia en el partido de Gobierno. “Ratificamos nuestra militancia en el MAS-IPSP, nuestros principios ideológicos, revolucionarios, antimperialistas, anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, como políticos comprometidos con los intereses de nuestro pueblo”, señala el último punto del decálogo aprobado por el gabinete y los asambleístas que llegaron a esa reunión. En reiteradas oportunidades el expresidente Evo Morales acusó a los ministros de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo de no ser militante de su partido y perseguir a los dirigentes; lo mismo hizo con el ministro de Justicia, Iván Lima, a quien Morales acusa de llevar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) los estatutos masistas. El TSE cuenta con la aplicación “Yo participo” que tiene los datos del Padrón Electoral y figura el ciudadano y también tiene información de la militancia de los mismos. EL DEBER revisó la página y pudo comprobar los datos de las autoridades. El presidente Luis Arce está registrado en La Paz y su último registro como militante del MAS es el 23 de septiembre de 2018. En el caso del vicepresidente David Choquehuanca, está registrado en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz; al igual que el jefe de Estado, su último registro de militante masista es del 23 de septiembre de 2018. Aquel año hubo un registro masivo de militantes para funcionarios y autoridades, en diciembre de ese año se conoció que el MAS era el partido con el mayor número de militantes, pues empadronó a todos los funcionarios del Gobierno. En el caso del ministro de Gobierno, este está registrado en la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, pero el link de información de militancia indica, “usted no es militante”. Lo mismo sucede con el ministro de Justicia Iván Lima, quien está registrado en la provincia Murillo del departamento de La Paz y la información de militante también niega que esté registrado en el MAS. “Tiene que existir un nuevo rumbo en la gestión política del Gobierno. Los ministros de Gobierno, de Justicia y de Obras Públicas deben ser destituidos porque no representan las aspiraciones del pueblo boliviano”, señala uno de los puntos del voluminoso documento masista.