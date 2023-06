Pescaron un marlín de 280 kilos y creyeron haber ganado 3,5 millones de dólares, pero un tiburón los dejó sin premio





19/06/2023 - 20:43:56

Infobae.- “¡Pesad ese pez!” El grito de la multitud fue unánime cuando el enorme marlín azul fue colgado del anzuelo. Los jueces y los entusiastas de la pesca observaron la captura, esperando el final del 65º Torneo Big Rock Blue Marlin en Morehead City, NC, este fin de semana. La tripulación del Sensation tardó más de seis horas desde que enganchó el marlin hasta que lo subió a bordo de su embarcación. Pesó extraoficialmente 280 kilos, lo que habría asegurado el torneo y 3.5 millones de dólares en premios: 2.77 millones de dólares por ganar la competencia y 739,500 dólares por traer la primera captura de este año de más de 227 kilos. Los oficiales del torneo normalmente anuncian un peso poco después de que un equipo regresa a tierra. El sábado por la noche, hicieron una pausa. Las marcas de mordeduras habían puesto en peligro el premio. “Está bien, muchachos. Hablemos de las reglas aquí por un segundo”, dijo el maestro de ceremonias Tommy Bennett, cuyos comentarios fueron transmitidos en vivo por los organizadores. “Parece que este pez ha sido mordido por un tiburón”. Llevó más de un segundo llegar a una decisión final, pero el domingo por la mañana, los oficiales del torneo descalificaron oficialmente al pez de Sensation debido a que le faltaba un trozo al marlín. La Asociación Internacional de Pesca Deportiva dice que un pez no es elegible para ganar si hay “mutilación del pez, antes de desembarcar o transportar la captura, causada por tiburones, otros peces, mamíferos o hélices que extraen o penetran la carne”, según la regla citada por Big Rock. Algunas competencias de pesca deportiva como Big Rock usan la regla de mutilación para dar cuenta de las tripulaciones que golpean a un pez con su bote, lo que facilita someterlo, dijo Jeremy Duffie, un pescador de juego con sede en Maryland que ha ganado torneos de marlín. Los peces mordidos por tiburones y otras criaturas marinas también pueden facilitar las capturas, dijo. Greg McCoy, quien capitaneó el Sensation, dijo que su equipo no hizo trampa y creía que el pez cumplía con las reglas del torneo cuando lo trajeron a tierra. McCoy dijo que cuando su equipo trajo su pez el sábado por la noche, estaba seguro de que habían pescado al ganador. “Es la hora final, el día final y luchamos con él durante seis horas”, dijo McCoy a The Washington Post. “Es una píldora difícil de tragar”. El comunicado del torneo dijo que los funcionarios llegaron a su conclusión después de “cuidadosas deliberaciones y discusiones” con expertos. Madison Struyk, directora de Big Rock, no respondió a la solicitud de comentarios de The Post el domingo. McCoy dijo que cuando él y su equipo atracaron, estaban encantados de encontrarse con una multitud que “gritaba y gritaba” después de un largo día en el agua. Esperó pacientemente por lo que estaba seguro sería un gran número en la báscula, solo para quedar sorprendido por la regla de mutilación. El torneo Big Rock atrae regularmente a miles de espectadores a Morehead City, donde los barcos traen peces enormes y compiten por sumas de dinero cada vez mayores. Un pez de 415 kilos capturado en 2019 estableció el récord del torneo para los marlines azules. El ganador de este año, capturado por la tripulación del barco Sushi, pesó 220 kilos, casi 61 kilos menos que el marlín del Sensation. Los torneos de pesca pueden variar desde eventos multimillonarios como Big Rock hasta competencias locales con pagos de miles. La búsqueda de premios puede tentar a los barcos a aumentar sus capturas: dos participantes en un torneo de pesca en un lago de Ohio de 2022 llenaron sus luciopercas con pesas solo para que los oficiales cortaran el pescado. Los hombres se declararon culpables de los cargos penales de hacer trampa en marzo. Un aumento en los tiburones frente a la costa de Carolina del Norte puede dificultar la captura de marlines sanos, dijo Duffie. Los grandes tiburones blancos reunidos en la costa del estado fueron noticia a principios de este año después de que los rastreadores identificaran un tiburón de más de 635 kilos nadando en la costa. “Los tiburones prevalecen ahora en Carolina del Norte. Es un problema realmente grande”, dijo. “Eso es solo parte del deporte, desafortunadamente”. Debido a que ningún barco atrapó un pez que pese más de 227 kilos este año, los 739.500 dólares se transferirán al próximo año, aumentando las apuestas para los participantes. Eso significa que el ganador de 2024 podría llevarse 4 millones de dólares, si no hay marcas de tiburones.