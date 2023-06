Dan lectura al testamento de Andrés García; su hijo Leonardo quedó fuera





19/06/2023 - 20:27:14

A poco más de dos meses del fallecimiento de Andrés García, este lunes 19 de junio se llevó a cabo la lectura del testamento para hacer del conocimiento de sus deudos cómo se repartiría la herencia del actor de origen dominicano. Llamó la atención que ni su hijo Leonardo García ni Sandra Vale, mamá de éste fueron incluidos en el documento. Fue el pasado 4 de abril que el actor perdió la vida a los 81 años, debido a complicaciones en las vías respiratorias que se sumaron a los problemas de cirrosis y otros padecimientos que sufría desde hacía varios años. A escasos días de que Roberto Palazuelos manifestara ante los medios de comunicación que impugnaría el testamento del protagonista de Pedro Navajas, si éste sólo beneficiaba a Margarita Portillo, viuda de García, el programa Ventaneando informó que por fin se dio lectura del documento ante los familiares.



Así se repartió la herencia de Andrés García De acuerdo con información dada a conocer por Ventaneando, Andrés García habría designado el reparto de sus bienes de la siguiente manera: 25 por ciento para su viuda, Margarita Portillo; 25 por ciento para el hijo de ésta, Andrés Portillo; 25 por ciento para la hermana del actor, Rosa María García y 25 por ciento para su hijo, Andrés García Jr. Siendo este último el único de los hijos del fallecido actor quien recibirá parte de la herencia, ya que ni su hermano Leonardo ni su mamá fueron mencionados. Leonardo García y su mamá, Sandra Vale, se mostraron reservados antes de retirarse del lugar. Dijeron que no hablarían públicamente de lo que sucedió ni confirmarían si iniciarán una batalla legal para impugnar en testamento. Por su parte, Rosa María García pidió respeto a la memoria del actor y comentó que “siempre hay que procurar respetar la voluntad, ya sea de mi hermano o de cualquier persona, hay que respetar su voluntad y punto”.



Margarita Portillo está insatisfecha con la herencia de Andrés García Tras darse a conocer esta información, Margarita Portillo, viuda de Andrés García, comentó que no se encontraba totalmente satisfecha después de la lectura del testamento del actor y dejó ver que apelará lo estipulado en el documento. “No, porque no se ratificó, pero bueno, ya se hará lo que se tenga que hacer. Faltan cosas todavía”, aseguró. Al respecto de la ausencia de Roberto Palazuelos en el lugar, quien había sido nombrado en algún momento como albacea del testamento, Margarita Portillo lo descalificó por completo. “Ay, Dios mío. Ese hombre ¿representante de quién?. No (está presente). Es que en una cuestión así, tienen que estar solamente los que tienen que estar”, expuso. La viuda de Andrés García aseguró que pronto dará una conferencia de prensa para brindar más detalles de lo que sucederá tras la lectura del testamento. “Son cuestiones de personas perversas lo que está sucediendo. Es la voluntad de mi esposo, se tiene que cumplir la voluntad de mi esposo”, concluyó.