Marc Anthony se convierte en papá por séptima vez junto a Nadia Ferreira





19/06/2023 - 20:21:55

Marc Anthony y Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en pleno Día del Padre. “El tiempo de Dios siempre es perfecto”, escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram. "Feliz Día del Padre", agregó. Sin embargo, la pareja no compartió el nombre ni el sexo del bebé. La ex reina de belleza de 24 años, reveló la noticia de su embarazo en una publicación que compartió en sus redes sociales el pasado mes de febrero. “¡El mejor regalo de San Valentín!”, escribió la ex Miss Universo paraguaya junto a una instantánea del cantante apoyando una mano sobre su abultado vientre. La noticia de que la familia crecería llegó justo después de que la pareja celebró su boda en Miami. Ferreira y el ganador del Grammy se casaron en enero, ocho meses después de que Anthony le pidiera matrimonio. Antes del romance de la pareja, Marc Anthony se casó tres veces, la última vez fue con Shannon De Lima de quien se divorció en 2016 después de dos años de matrimonio ¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony? Anthony estuvo casado anteriormente con Jennifer Lopez de 2004 a 2014, y los cantantes comparten a los mellizos Max y Emme, que ahora tienen 15 años. Y mientras estuvo casado con Dayanara Torres del 2000 al 2004, le dio la bienvenida a sus hijos Cristian y Ryan, de actualmente 22 y 19 años. Anthony también es papá de su hija Arianna y su hijo Chase con su ex novia Debbie Rosado. El cantante le dijo a los televidentes de CBS Sunday Morning en 2016 que “le hubiera encantado” ser un papá que se queda en casa para poder disfrutar más tiempo con sus hijos. “Lo único que lamento es que lo que elegí hacer toma mucho de mi tiempo”, explicó en ese momento. “Lo que hubiera hecho para haber… presenciado cada segundo de todo”. Mientras reflexionaba sobre el “sacrificio” que ha hecho por su carrera, el artista latino señaló: “¿Valió la pena? … Empiezas a preguntarte”.