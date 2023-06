Revelan los detalles del multimillonario acuerdo entre Messi y Arabia Saudita





19/06/2023 - 20:13:20

RT.- El futbolista argentino Lionel Messi y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita llegaron a un multimillonario acuerdo en enero de 2021, según The New York Times, que ha revelado este domingo los detalles del contrato tras tener acceso al documento. Riad se comprometió a pagar unos dos millones de dólares al futbolista a cambio de un mínimo de vacaciones familiares anuales de cinco días o de dos vacaciones anuales de tres días cada una al reino árabe, cubriendo todos los gastos derivados del viaje y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas para Messi y hasta 20 familiares y amigos. El reino también se dispuso a pagar dos millones de dólares al astro argentino por promocionar el país árabe en sus cuentas de redes sociales 10 veces al año, dos millones por participar en una campaña turística anual y otros dos millones por obras de caridad y apariciones varias. En total, Messi podría recibir hasta 25 millones de dólares durante tres años si cumple todas las condiciones del acuerdo, entre las que se encuentra que no "manche" la imagen de Arabia Saudita. Cumpliendo los términos Desde el medio estadounidense aclaran que el documento en cuestión, proporcionado de manera anónima por una fuente familiarizada con el asunto, está fechado el 1 de enero de 2021 y lleva la firma del deportista y de su hermano Rodrigo —su gerente comercial—, pero no la rúbrica de la parte saudí, por lo que no está claro si es la versión actual del acuerdo entre ambas partes. Asimismo, detallan que, tras una revisión de las redes sociales de Messi, estaría cumpliendo con los términos del acuerdo, ya que ha publicado varios mensajes y fotografías sobre Arabia Saudita en Instagram, el pasado mes de noviembre el reino compartió un video promocional en el que aparece el futbolista y, junto con su familia, visitó el país en mayo de este año. Messi, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, anunció a principios de este mes que continuaría su carrera en el Inter Miami, club que milita en la liga estadounidense Major League Soccer, a partir de la próxima temporada, rechazando así una importante oferta del Al Hilal saudita.