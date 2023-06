Loza ve que renovadores se alejan del MAS y no tienen derecho a proponer presidenciable





19/06/2023 - 19:19:25

Brújula Digital.- El senador Leonardo Loza, del ala “evista” del MAS, defendió este lunes la decisión de cocaleros cochabambinos de nombrar a Evo Morales como candidato presidencial “único” de ese frente político. Señaló que el Gobierno y los "renovadores" se alejaron del MAS, con la reunión del gabinete ampliado, por lo que no tienen derecho a plantear un precandidato. “Ellos se están alejando del MAS, si están alejándose o separándose del MAS, no tienen porqué proponer una candidatura al interior del MAS. Considero que formarán su propio partido político. Lamento esta última reunión de gabinete ampliado, nosotros no estábamos en el listado”, afirmó el asambleísta. El sábado, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba sostuvieron un ampliado en el que decidieron proclamar a Morales como “candidato único” del MAS, con miras a las próximas elecciones generales. También el fin de semana, el Gobierno llevó a delante un gabinete ampliado entre autoridades del Ejecutivo y legisladores del MAS. Loza denunció que asambleístas “evistas” no figuraban en la lista de invitados, por lo que la reunión se habría dado sólo son los denominados “renovadores” del MAS. Esa afirmación fue rechazada por autoridades del Gobierno, quienes aseguraron que la invitación fue pública. “Creo que nos están dando una clara señal de que ellos ya no corresponden al MAS o que no quieren ser del MAS. Entonces, si no corresponden al MAS, no tienen por qué plantearnos algún precandidato para las elecciones primarias”, acotó a radio Panamericana Loza. En ese entendido, el asambleísta señaló que al ser Morales el “único” candidato presidencial del MAS, no corresponde llevar adelante una elección primaria en ese frente político para elegir a su postulante a la Presidencia. Acotó que la proclamación de candidato único del MAS, por “unanimidad”, por parte de los cocaleros, aún es analizada, ya que falta el pronunciamiento de sectores de otros departamentos del país. Afirmó que la proclamación de los cocaleros se dio ante los “ataques y persecución” que llevó adelante el Gobierno en contra de Morales.