Alcaldía anuncia incremento a las patentes para cubrir el costo de los servicios básicos de los mercados





19/06/2023 - 19:16:14

El Deber.- Desde la Gobierno Municipal anunciaron que incrementarán el costo de las patentes que emiten, con la finalidad de que esto ayude a cubrir los costos de los servicios básicos que demandan en los mercados de la ciudad. Esta medida surge después de que un grupo de comerciantes del mercado nuevo La Ramada cercaran las instalaciones del Ejecutivo Municipal. "Vamos a subir las patentes, éstas tienen que pagar los servicios básicos de ellos (gremialistas) no podemos seguir gastando plata del pueblo para pagar sus servicios, queremos hacer hincapié en eso para que la población sepa lo que sucede", aseveró Juan Pablo Mazzone, secretario municipal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Asimismo, el secretario adelantó que se organizarán mesas de trabajo para tratar el tema de las patentes, servicios básicos, las paradas de transporte urbano como interprovincial. Por su parte, la secretaria de Planificación, Andrea Daza informó que la Alcaldía está haciendo las gestiones correspondientes para la apertura de vías. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, distintas asociaciones gremiales del nuevo mercado La Ramada tomaron los diferentes ingresos de la Quinta Municipal en un llamado de atención al alcalde Jhonny Fernández. Los gremiales exigen que se garantice la provisión de servicios básicos, el ingreso de líneas interprovinciales y, como punto principal, el respeto y cumplimiento de los espacios recuperados en los centros de abastecimiento. Roger Lavardenz, dirigente gremial, aseguró que la toma de las instalaciones se mantendrá hasta que la autoridad edil asuma el compromiso de atender la demanda. En caso de no obtener respuesta, también indicó que se tiene previsto iniciar un proceso por incumplimiento de deberes ante la Fiscalía Departamental. "Después de cinco años de haber sido trasladados al nuevo mercado, el Gobierno municipal no ha cumplido en nada. Existe una ley, la 136, que establece que en el antiguo mercado La Ramada no debe haber vendedores ambulantes; sin embargo, está más lleno que nunca. También se ha afirmado que el transporte provincial debe estar en el nuevo mercado, y tampoco se ha cumplido. En resumen, el Gobierno municipal no ha cumplido en nada", reclamó Lavardenz