Por primera vez en 19 años, ingresos por agronegocios superan a hidrocarburos en Bolivia; analistas ven futuro prometedor





19/06/2023 - 18:57:11

Página Siete.- Por primera en 19 años, los ingresos por exportaciones de los agronegocios en Bolivia superaron a los de hidrocarburos con un global de 3.225 millones de dólares en 2022 ante los 3.089 millones de dólares en divisas por el gas, según el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez y el analista económico Jaime Dunn. El segundo ve “un futuro prometedor” en ese sector, ante la caída de reservas gasíferas y la incertidumbre del litio. “En 2022, los ingresos por hidrocarburos han significado un 23%, mientras que las exportaciones no tradicionales han subido un 29% y dentro de éstas, las agroexportaciones como alimentos han subido al 24% todo esto representó 3.225 millones de dólares en agroexportación ante los 3.089 millones de dólares por exportación de hidrocarburos”, explicó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El dato confirmó a Santa Cruz como el principal motor de la agroindustria en el país. “Las agroexportaciones han superado por primera vez a las ventas por hidrocarburos y es una buena noticia para Santa Cruz, pero es una mejor noticia para Bolivia”, precisó Rodríguez en momentos en que desde el Gobierno emergieron cuestionamientos al modelo productivo de esa región. En 19 años es la primera vez, desde 2004, que la agroindustria supera hidrocarburos. En el periodo 1992-2003, los agronegocios eran mayores que los hidrocarburos. Sustentado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el analista económico Jaime Dunn confirmó que efectivamente desde 2004 es la primera vez que los agronegocios superan las divisas por hidrocarburos. El economista indicó que la agricultura no es simplemente la siembra y la cosecha, porque por dentro se tiene el aceite de soya, la torta de soya, el palmito, el girasol, etc. que también son productos de la agricultura. “El INE separa esos datos y lo que hice fue juntar todos los productos agrícolas y sumarlos a la agricultura y con eso llegas a más de 3 mil millones de dólares, entonces agroindustria y la agricultura en este momento son más importantes en ingresos en exportaciones que los hidrocarburos”, complementó el economista Dunn. Rodríguez recordó que en 2014, el total de las exportaciones de Bolivia bordearon los 13.000 millones de dólares y que las ventas de hidrocarburos se acercaron a los 7.000 millones de dólares. “Eso significaba una participación del 52%, es decir más de la mitad de las divisas que ingresaban a Bolivia se debían a un solo sector como el de hidrocarburos y ese año las ventas no tradicionales significaban apenas un 18% y las agroexportaciones de alimentos solo un 15%, ahora son otros los datos”, precisó refiriéndose al 22% de hidrocarburos en 2022 y el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en un 29%. “Futuro prometedor” El analista Dunn ve “un futuro prometedor” para los agronegocios en Bolivia ante la caída de los hidrocarburos y la incertidumbre sobre la explotación del litio. Explica que a pesar de todas las dificultades que atraviesa la agroindustria entre ellos, los techos de exportación y sin acceso total a biotecnología ese sector puede crecer “en un 30% a 40% en producción con el apoyo del Gobierno para convertirse en el motor de las exportaciones por encima de los hidrocarburos, por ello tiene un futuro más prometedor”, aseveró el especialista. El experto respaldó su afirmación en el dato de que en Bolivia, la productividad de una hectárea de tierra es de 2,1 toneladas, mientras que el promedio en la región alcanza a tres toneladas por hectárea. “Estamos produciendo en cerca de 4 millones de hectáreas y en Bolivia se estima que tenemos 7 millones de tierras productivas entonces tenemos absolutamente todo para estimular ese sector para que se duplique o triplique en los próximos años”, puntualizó Dunn. Desde Tarija, el presidente del Colegio de Economistas, Fernando Romero, dijo que se debe “tomar con cuidado” el dato del crecimiento de los agronegocios. “Hay que tomarlo con paños fijos, porque tampoco significa que está existiendo un crecimiento de acelerado de la exportación y producción de productos, no tradicionales eso sí está la producción y la venta y los ingresos generados por hidrocarburos principalmente gas natural”, opinó. Romero acotó que en este año otras son las cifras. “De enero a abril 2023, del total exportado por Bolivia, el 77% son productos tradicionales y solo un 23% productos no tradicionales”, reveló.