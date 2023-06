Gobierno rechaza propuesta de Constitución de Goni, afirma que la república colonial y el neoliberalismo no volverán





19/06/2023 - 18:00:02

El Gobierno de Luis Arce rechazó contundentemente la propuesta de Constitución del expresidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada y afirmó que la República colonial y el neoliberalismo no volverán a Bolivia, informó este lunes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Rechazamos de manera contundente esta propuesta y como ha señalado nuestro presidente (Luis Arce), el Estado Plurinacional va a tener en nosotros una defensa inclaudicable. La República colonial no volverá, el neoliberalismo no volverá y Bolivia es plurinacional”, dijo la autoridad en conferencia de prensa. Prada señaló que los bolivianos defenderán la Constitución Política del Estado (CPE), porque fue emanada de la historia, de la lucha del pueblo boliviano y de una Asamblea Constituyente que tuvo la participación de sectores históricamente excluidos. En la propuesta de Constitución de Goni se presentan ideas fracasadas, superadas por la historia y la lucha del pueblo boliviano, como sujeto de las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, fundamentalmente, a partir del año 2006, aseveró. “Se pretende llamar la atención al bautizar como la construcción de todos a una propuesta que presenta un conjunto de ideas retrogradas, fracasadas pues ya todos vimos en el pasado cómo el Plan de Todos disfrazó y beneficio los intereses corporativos, trasnacionales, individualistas, egoístas a costa de los intereses de las grandes mayorías, a costa de los intereses del pueblo, de nuestra patria”, manifestó la autoridad. Sostuvo que la propuesta es un desconocimiento absoluto de la lucha del pueblo boliviano, del carácter diverso y plural, que es el corazón de los bolivianos. Además, desconoce e invisibiliza nuevamente la resistencia y la lucha de los pueblos. “Sánchez de Lozada sigue viendo a la sociedad boliviana como un conjunto de individuos en los que los privilegios y los derechos son para pocos. Invisibiliza la existencia efectiva del concepto pueblo, naciones, en los que existe una articulación armoniosa de lo colectivo con lo individual a nuestro vivir bien”, señaló. Mencionó que la democracia de Bolivia ahora es intercultural gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano, que logra un equilibrio institucional y político establecido en la Constitución, representativa directa, comunitaria y participativa. “Una propuesta como esta desde el gonismo es retrograda, profundamente antidemocrática y vuelve a reflejar una vez más el desconocimiento absoluto de nuestra realidad como pueblo boliviano”, enfatizó. Asimismo, lamentó que la propuesta de Sánchez de Lozada cercena muchos de los derechos de las naciones indígena originario campesinas y de las juventudes. Y cuestionó que, en materia económica, la propuesta sea radicalmente neoliberal, de transnacionalización. Goni reapareció el domingo con el planteamiento de reformar la Constitución Política del Estado para la creación de la figura de un primer ministro y el retorno de la República con un gobierno con sede en Sucre. El expresidente, principal acusado de la masacre de octubre de 2003, se encuentra en Estados Unidos desde ese año, a donde huyó tras los hechos de violencia y muerte que provocaron su renuncia y huida. Es identificado como uno de los representantes del neoliberalismo de su época. Privatizó y capitalizó las empresas del Estado, que en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron recuperadas con el retorno de una administración con fuerte presencia del Estado y redistribución de la riqueza. ABI