La modernización de la Policía forma parte de los pilares del Plan de Seguridad Ciudadana rumbo al Bicentenario





19/06/2023 - 17:49:59

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que la nueva política denominada “Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana 2021-2025” rumbo al Bicentenario está apoyada en cinco pilares, entre ellos modernización de la Policía y de Régimen Penitenciario. “El Plan permite delinear o establecer los lineamientos estratégicos para el quinquenio, pero por otro lado ¿cómo se van a destinar los recursos?, con eso nos permite orientar los recursos en materia de seguridad ciudadana, pero también se plasman las metas y resultados”, explicó en entrevista con los medios estatales. Los cinco lineamientos estratégicos son: 1.- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; 2.- Reducción de riesgos y fortalecimiento de medidas de protección contra el delito y la violencia; 3.- Modernización de la Policía Boliviana y consolidación de la desconcentración de servicios policiales y no policiales; 4.-Integración del sistema nacional de Comando y control BOL-110; y 5.- Modernización del Sistema Penitenciario. A partir de esta nueva política trazada en 2020, desde 2021 existe un enfoque de prevención más que de represión. En el marco a las cinco líneas estratégicas se implementaron acciones como las brigadas de seguridad ciudadana, Plan Mi Barrio Seguro, Viaje Seguro, Escuela Segura, Frontera Segura, Plan de Recuperación de Espacios Públicos y Programa de prevención DINO. Remarcó que el principal actor en la seguridad ciudadana no es la Policía, sino la sociedad, las instituciones públicas, privadas, el Gobierno nacional y gobiernos subnacionales, además de las organizaciones sociales. “La seguridad ciudadana es la que se brinda al ciudadano, pero desde un enfoque no solo de intervención policial, sino también desde el mismo ciudadano, desde las instituciones públicas como privadas, organizaciones y, sin duda, todos los gobiernos (subnacionales)”, explicó Ríos. Desde el 2016 hasta el 2020 el país no contaba con una política de seguridad ciudadana estratégica y articulada, lo que desencadenó que las cumbres de seguridad no aterrizaran, las campañas de prevención eran aisladas, además que el consejo sectorial de seguridad ciudadana no se logró activar, entre otras secuelas. ABI