Pierde los dientes frontales tras certero golpe de su oponente en un combate de kickboxing





19/06/2023 - 11:07:14

RT.- El peleador de kickboxing Ulric Bokeme sufrió un inusual trauma poco después de iniciar su pelea con Michael Boapeah en el evento GLORY Collision 5, este sábado en Róterdam (Países Bajos). Después de recibir un par de golpes en el rostro, Bokeme le indicó al árbitro que algo andaba mal con su protector bucal. Aparentemente se había roto los dientes frontales y luego de deshacerse del dispositivo de protección se le cayeron de la boca. TKO - FRONT TEETH KNOCKED OUT 😱



Michael Boapeah wins in unique fashion at #COLLISION5 pic.twitter.com/z5WVWFY3K8 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) June 17, 2023 Este inconveniente fue razón suficiente para que el árbitro terminara la pelea a los 2:08 minutos y le diera la victoria a Boapeah por nocaut técnico. Bokeme no pudo ocultar su frustración. No está claro si los dientes eran naturales o se trataba de una prótesis. De cualquier modo, se sospecha que pudieron haberse salido de lugar debido a una falla del protector bucal, algo que ya ha provocado lesiones similares en el pasado.