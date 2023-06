Arce envía a la ALP Anteproyecto de Ley para la Prevención y Lucha contra la Corrupción orientado a las empresas que trabajan con el Estado





19/06/2023 - 10:47:15

El presidente Luis Arce envió este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción que plantea, entre otros aspectos, identificar las cuentas bancarias de las empresas que se adjudican obras en el Estado. “Este proyecto tiene la virtud identificar las cuentas donde se van a depositar los recursos económicos del Estado, este hecho es el más relevante al margen de ampliar el castigo a las acciones de corrupción”, afirmó el jefe de Estado en un acto público desarrollado en la Casa Grande del Pueblo. La norma prevé abarcar a contratos de ejecución de obras del Gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales. “Se va a solicitar a todas estas empresas privadas que se adjudicaron obras, con las diferentes instituciones del Estado en sus diferentes estratos, que abran una cuenta donde se depositará el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra, y en esa cuenta se podrá determinar los gastos que realizan las empresas privadas en la consecución de las obras señaladas en el contrato respectivo”, explicó. El presidente señaló que, “siempre en el marco constitucional”, la solicitud a las empresas de la apertura de la cuenta específica para las obras del Estado es voluntaria. “Se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas que puedan prescindir del secreto bancario de la cuenta que recibirá recursos de las bolivianas y los bolivianos, recursos del país, de diferentes estratos del Estado, tiene que hacerse el seguimiento sin perjudicar la inversión ni la gestión que realicen las empresas privadas”, remarcó. Enfatizó que se respetará a las empresas privadas que no quieran cobijarse bajo el secreto bancario, conforme a la normativa vigente en Bolivia que asegura la confidencialidad. El jefe de Estado remarcó que el proyecto de ley dirige la artillería hacia la prevención de ilícitos. “Lo que sí hacemos con esta medida no solo es permitir la interoperabilidad de varios sistemas de información que tenemos en la sociedad en este momento, sino sobre todo, tomar medidas de prevención de transparencia en todas las obras que se realizan”, aseveró. El presidente recordó que este flagelo afecta no solo a Bolivia, sino a la totalidad de los Estados en sus diferentes estratos y a las empresas privadas. Recordó que, el Gobierno puso en vigencia el Sistema de Licitación Electrónica en tiempo real para compras menores y que generó ahorro de recursos económicos. Se espera que este sistema trascienda a contratos de obras mayores. Lima: Se busca evitar la corrupción El ministro de Justicia Iván Lima informó que en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) del Estado se registra más de 1.600 procesos de contratación, considerando que hay más de 300 municipios, nueve gobernaciones y 17 ministerios. “La cantidad de información que tiene en este momento el Estado nos obliga a tomar medidas de digitalización y uso de tecnología. No vamos a tener todos los funcionarios para supervisar y revisar todos los procesos que tenemos en este momento, lo que sí podemos hacer es utilizar la digitalización, la interoperabilidad, la gestión de riesgos que nos permita prevenir estos graves hechos de corrupción”, explicó Lima. Señaló que esta política, que se establece en el Sistema de Gestión de Riesgos, no busca castigar, tampoco informar al país que la política de cero tolerancia a la corrupción tiene a los autores responsables con detención preventiva. “Lo que busca es que no se produzcan estos hechos, lo que busca es que cuando se firma un contrato se tenga una cláusula anticorrupción que permita rescindir el contrato e inmediatamente que se produzca un hecho irregular”, precisó. Agregó que esa política permite que todos los procesos y la información generada por el Estado interopere y genere seguridad jurídica; es decir, que el empresario honesto, la ciudadanía, los municipios, las alcaldías, las gobernaciones y los ministerios tengan la tranquilidad de que toda la información está siendo procesada en el marco de la Constitución. “La transparencia nos obliga a tener resultados eficientes en esta lucha, un acto de corrupción es un acto que le impide a nuestros niños tener una escuela, a los ciudadanos tener carreteras y tener una mejor salud y educación. El compromiso constitucional de este nuevo Estado Plurinacional, definitivamente, es la lucha contra la corrupción y la transparencia”, afirmó. Añadió que el anteproyecto de ley de Gestión de Riesgos busca dar al país la tranquilidad de que el Gobierno trabaja con la interoperabilidad y con el nuevo gobierno electrónico trasparente para entregar resultados de política pública que no permitan que de ninguna manera se vuelvan a producir hechos de corrupción. El Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que busca fortalecer la transparencia y lucha contra ese ilícito, fue entregado por el presidente Luis Arce a la ALP este lunes, en un acto en la Casa Grande del Pueblo. ABI