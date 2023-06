Arcistas llevan a la justicia a 3 diputados evistas, voceros del ala radical del MAS





Página Siete.- Las pugnas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), por los liderazgos de Evo Morales y el presidente Luis Arce, pasaron de ataques mediáticos y amenazas a procesos penales en la justicia ordinaria. Tal es el caso de tres legisladores del ala evista o radical que denunciaron presuntos hechos de corrupción en el Órgano Ejecutivo y fueron procesados por los arcistas. La mayoría de los casos en su contra son por injurias y calumnias. Entre los denunciados están los diputados Héctor Arce Rodríguez, Ramiro Venegas y Patricio Mendoza, y entre los denunciantes figuran los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, además del diputado Rolando Cuéllar. Los casos Héctor Arce Rodríguez es el diputado cochabambino y muy cercano al expresidente Morales, quien enfrenta dos procesos penales, según él, en represalia por todas las tareas de fiscalización que realiza a funcionarios del Órgano Ejecutivo. Arce contó a Página Siete que después de las denuncias públicas que realizó en febrero de este año contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo del presidente Arce, por presuntos negociados en torno a la explotación del litio en Bolivia, el diputado del ala renovadora Rolando Cuéllar le inició un proceso en la justicia ordinaria. “Por las denuncias que hicimos por algunos negociados de Marcelo Arce Mosqueira, de inmediato Rolando Cuéllar sale con sus amenazas y se inventa un proceso penal a las patadas, sin pies ni cabeza, y es admitido en la Fiscalía de Cochabamba y a partir de ahí me sigue una serie de amenazas y amedrentamientos”, dijo Arce. “En otro proceso, se me acusa de haberme robado 200 millones de bolivianos en dos proyectos, imagínese, y ahora no saben cómo sostener y ahí van dilatando, dando vueltas. Ése es el costo que pagamos por hacer nuestro trabajo de fiscalización”, dijo Arce. El caso se remonta a cuando él era alcalde del municipio de Omereque (Cochabamba) por presunta corrupción en la ejecución de obras. En respuesta, el legislador también presentó una denuncia penal contra su principal detractor, el diputado Cuéllar, por difamación, calumnias e injurias. “Él va a tener que demostrar que Héctor Arce se ha robado 200 millones de bolivianos, va a tener que demostrar que Héctor Arce es un sicario, delincuente y criminal”, dijo. La audiencia del juicio oral es el 25 de junio. El legislador evista es uno de los voceros del ala radical que tiene en su haber varias investigaciones, entre ellas está el caso coimas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), proceso que después de ocho meses de que Arce presentó la denuncia de corrupción en la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez, la Fiscalía concluyó el 22 de mayo de 2023 que los elementos de prueba no son suficientes para iniciar un proceso y emitió un sobreseimiento a favor de los 12 implicados. A ese caso se suman dos denuncias que Arce presentó contra la directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, una denuncia contra Henry Nina, presidente de la ABC y otra denuncia contra el exviceministro Wilder Quiroz por una presunta falsificación de una boleta de garantía. El diputado Patricio Mendoza es otro de los legisladores que enfrenta una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de injurias y calumnias. La acusación fue presentada por el ministro Édgar Montaño en abril de este año, cuando dijo que Mendoza le acusó de corrupto presuntamente por “buscar plata para recibir coimas”, esto en el caso coimas en la ABC. “Yo he sido denunciado por calumnias. Hemos dicho que existe corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y él ha tomado en sentido de que le han difamado, han mellado su dignidad, su honorabilidad supuestamente y por eso ha presentado una demanda en La Paz”, dijo el legislador a Página Siete. Mendoza observó el accionar de los funcionarios del Ejecutivo contra los legisladores que realizan actos de fiscalización. “Los jueces saben que los diputados tienen un fuero que nos ampara, pero ni aún así cumplen la Constitución”. No obstante, adelantó que realizará más denuncias de corrupción contra otras carteras de Estado. “Estamos denunciando otros hechos de corrupción en el Viceministerio de Tierras y me imagino que igual habrá denuncias en mi contra, porque a los que denuncian les meten procesos o nos persiguen, o finalmente a los denunciantes nos están eliminando”, dijo Mendoza. El tercer parlamentario que tiene una denuncia en su contra fue Ramiro Venegas, quien informó que el ministro Eduardo Del Castillo se querelló contra él por llamarlo “incapaz y engendro de la corrupción”. La denuncia fue presentada en abril de este año por injurias y calumnias. “El ministro de Gobierno me está iniciando un proceso penal porque (yo) había dicho que es un incapaz, había utilizado la palabra engendro de la corrupción. Me está iniciando en un tema particular que no corresponde. Yo le digo a este ministro que no le tengo miedo, yo he tenido la valentía y el coraje, como todos los patriotas y un bloque de diputados, de velar (por) los intereses de la patria, los intereses de cada ciudadano”, declaró Venegas. Cuando informó que fue acusado, dijo que “engendro de la corrupción” quiere decir, “según el diccionario”, la persona que no fiscaliza y que fomenta la corrupción y el narcotráfico. Añadió que sus declaraciones se enmarcan en las atribuciones que le da la Constitución Política del Estado.