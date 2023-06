Mesa: La economía y la corrupción son el reflejo de la gestión de Arce





El País.- La visita del expresidente y actual líder de la oposición, Carlos Mesa, acabó de forma tumultuosa entre denuncias de agresión en el aeropuerto Oriel Lea Plaza por parte de simpatizantes del MAS. Antes había cubierto agenda en Tarija reuniéndose con diferentes líderes de diferentes sectores para tratar problemáticas locales. En esa agenda también hizo hueco para conversar con El País, oportunidad en la que habló de la coyuntura nacional, la gestión del gobierno del presidente Luis Arce, de la que identifica un manejo económico deficiente, corrupción y el excesivo control sobre los poderes del estado en estos dos años y medio en el poder. Mesa también ha expresado su mirada sobre la situación económica de Tarija, lo que sucede en Santa Cruz con el gobernador Fernando Camacho y lo del Banco Fassil, entre otros temas. El País (EP).- Han pasado dos años y medio de la gestión del presidente Luis Arce ¿Cómo evalúa su gestión? Carlos Mesa (CM).- Uno de los temas más importantes tuvo que ver con la consideración hipotética que el presidente Arce tenía un dominio del tema económico cuando había sido ministro de Estado del anterior presidente, y la prueba de fuego que se inicia con el corralito de hecho por la imposibilidad de conseguir dólares, en función del despilfarro de varios años, mostró una debilidad en un elemento esencial de la administración del Estado. El presidente Arce no ha dado respuestas estructurales, simplemente parches, simplemente prolongar un poco el inicio de lo que ojalá no sea una crisis económica importante y ese es un aspecto que muestra una debilidad no solamente de Arce, sino del gobierno de Evo Morales que llevó adelante un despilfarro en la época de las vacas gordas del 2006 al 2014. El otro problema de fondo que enfrenta el MAS, es una realidad, envilecimiento, deterioro, pérdida completa de su horizonte. Si la propuesta de cambio que se plantearon en 2006, algunas de ellas se cumplieron otras no, sobre todo el tema de la corrupción, del completo deterioro de la ética del país, tiene que ver con una administración deficiente, una administración autoritaria y en el aspecto de los derechos y libertades de los ciudadanos. Lo que tenemos es una autocracia disfrazada de democracia, una autocracia que guarda las formas, pero que controla los poderes del Estado, todos los poderes del Estado están en manos del Gobierno del MAS, y el manejo arbitrario de la justicia, un Ministro de Justicia que da órdenes a sus subordinados, que no deberían ser. Las autoridades independientes del Tribunal Supremos de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, marcan un deterioro de las libertades ciudadanas, la persecución y las detenciones injustas, la detención preventiva contra de los adversarios políticos, los casos de tres figuras importantes, como la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador Fernando Camacho y el excandidato vicepresidencial Marco Pumari, son un ejemplo de ello. En suma. La falta de manejo económico, corrupción y control férreo de los poderes del Estado, son los resultados de dos años y medio de gestión. EP.- La relación de Evo Morales y Luis Arce ¿Cómo ha influido en la gestión de Gobierno? CM.- Desde el punto de vista de los hechos, ha sido muy poco. Una cosa es la pelea interna del MAS, verdadera o inventada, y otra cosa es la continuidad de un proceso de deterioro que no se ha modificado desde el gobierno e Morales pasando al gobierno de Arce. Es decir, desde la perspectiva de la ciudadanía que más nos da si el presidente es Morales o Arce, en función de los resultados que estamos tratando, con el deterioro general del Gobierno, que no da respuestas y que sus respuestas son de autoritarismo, no obtienen ningún tipo de cambio de actitud, de cambio de orientación en función de esa tensión. Lo que han hecho Morales y Arce es un prematuro adelanto del proceso preelectoral absurdo que está distorsionando la perspectiva de la ciudadanía que se pregunta quién será candidato, qué hará la oposición, en un momento que el país tiene que resolver problemas muy de fondo, como la caída de la producción de gas, qué vamos a exportar, cómo vamos a establecer la sustitución de un modelo extractivista y rentista, por un modelo de diversificación económica, cómo damos respuestas a los problemas de abastecimiento general de hidrocarburos, la subvención de hidrocarburos está superando a la importación de hidrocarburos. Esos son los temas de fondo. EP.- CC y Creemos son las dos fueras de oposición a nivel nacional ¿Cómo está su relación? ¿Hay coordinación para hacer frente al oficialismo en el Parlamento? CM.- La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el MAS controla la mayoría de los votos en la aprobación o rechazo de leyes. Por lo tanto, cualquier propuesta que plantea la oposición, es bloqueada. En los proyectos de ley, hemos hecho proyectos de ley de acceso a la información, hemos hecho un proyecto de ley de modificación del Reglamento del Sistema Judicial y de la forma de encarar la reforma judicial, las elecciones judiciales. Hemos hecho una propuesta para modificar el sistema de salud, hemos hecho un conjunto de propuestas que han sido rechazadas automáticamente y sin ningún tipo de consideración por el oficialismo. El trabajo de Comunidad Ciudadana ha sido razonable, con temas que han sido cruciales, como por ejemplo, la Ley del Censo, pero cada una de esas fuerzas, trabaja con propuestas distintas en el contexto de la oposición a los temas centrales. Ha habido muchas veces coincidencia en el voto de CC y Creemos, pero no hay un trabajo coordinando permanente, no estamos descoordinados, hacemos consultas en temas críticos y hemos respaldado la posición de Creemos en la protesta por la detención de Camacho, pero cada fuerza lleva adelante un trabajo con iniciativa propia. EP.- Hace unos días atrás la senadora de CC, Andrea Barrientos, proponía un proyecto de ley para legalizar la marihuana como uso medicinal ¿Cuál es su postura al respecto? CM.- Se trata de una tendencia mundial, de una tendencia de reconocimiento que la marihuana en uso medicinal tiene efectos positivos sobre pacientes, particularmente en víctimas de cáncer, en consecuencia, no es una “volada” como se diría. Esto tiene que ver con análisis y evaluaciones que tendrán que considerarse, pero que no tiene que ser asumido como la legalización de la marihuana para consumo habitual, son cosas totalmente distintas. Su consumo medicinal, en varios estados de los Estados Unidos lo reconocen, varios países europeos lo reconocen, algunos de los países latinoamericanos también, está respaldado por investigaciones y estudios que establecen que su uso puede ser beneficioso con receta y adecuadamente administrado, pero no creo que sea un tema de mayor importancia dentro de la legislación boliviana. EP.- Ahora analizando lo que sucede en Santa Cruz, también han pasado 2 años de la gestión del gobernador Fernando Camacho ¿Cómo evalúa la gestión de esta autoridad? CM.- Se trata de una gestión que ha tenido un trauma brutal, en el momento que el gobernador Fernando Camacho ha sido detenido, ha sido secuestrado, es ilegalmente preso, acusado de un hecho que no ocurrió, la falacia de que hubo un golpe de Estado, cuando en realidad lo que hubo fue un fraude gigantesco, que sufre lo mismo que la expresidenta Añez. Esto no permite una evaluación adecuada del proceso de administración de la Gobernación, porque es una Gobernación que en este momento está sufriendo una debilidad por la dificultad que tiene Camacho para ejercer el liderazgo que tiene como gobernador dese el penal de Chonchocoro. Por lo tanto, no tengo la condición, y no creo que valga la pena hacer una evaluación de gestión porque se ha interrumpido, está en menos de la mitad de su mandato, y por lo tanto, hacer juicios de valor definitivos sobre su administración, sería una imprudencia. EP.- Ahora respecto a lo sucedido con el Banco Fassil ¿Qué responsabilidad le atribuye al Gobierno y qué al modelo económico cruceño? CM.- Aquí debemos hacer un distingo clarísimo. El Banco Fassil circunstancialmente es un banco con capital mayoritario cruceño, no es la primera vez que tenemos bancos que quiebran o bancos que se manejan mal, o bancos que utilizan créditos vinculados, hemos tenido casos de varios bancos en el pasado, que tenían su sede en La Paz, porque en ese momento era la ciudad económica más poderosa y nadie puso en cuestión el modelo económico paceño, ni qué tenía que ver La Paz con esa quiebra. Entonces hay que distinguir, de unos responsables determinados, que son los dueños y administradores del Banco Fassil, que independiente si son cruceños, paceños, tarijeños o chuquisaqueños, y lo que representó la acción del Estado. Es decir, ahí hubieron irregularidades que deben ser investigadas y castigadas, independientemente del origen regional de quienes llevaron adelante estas acciones. La pregunta al Estado ¿por qué se permitió que se hicieran cosas que superaban o que vulneraban las normas de supervisión de la institución de supervisión de la banca? El Estado tiene una responsabilidad, pero me parece equívoco el discutir un modelo económico en función de un banco que tiene una serie de irregularidades que no están relativas al pueblo cruceño, ni a la sociedad económica cruceña, ni a los empresarios cruceños en su conjunto. EP.- En la gestión 2019 las ahora autoridades como el alcalde Johnny Torres y el gobernador Oscar Montes han sido críticos con su persona ¿Ahora usted qué lectura hace de la gestión y rol que están desempeñando estas autoridades en Tarija? CM.- Los juicios de valor de esas personas sobre mí, son irrelevantes, es decir, respeto profundamente lo que puedan decir sobre mi persona en favor o en contra, pero no tengo elementos de juicio sobre detalle en la administración del alcalde Torres y del gobernador Montes, como para hacer un juicio de valor que califique positiva o negativamente su gestión. Están en una gestión en pleno desarrollo con una dificultad estructural del departamento de Tarija, que es la reducción dramática de sus ingresos, la crisis de ingresos que Tarija ha tenido porque ha sido una región que ha recibido una serie de recursos muy importantes que determinaron un tipo de acción y administración, con un presupuesto determinado que hoy día Tarija no tiene y eso afecta a obras y proyectos que puedan llevarse adelante. EP.- La situación económica en Tarija es diferente a la del resto del país, primero por la caída de la renta de los hidrocarburos y ahora con el contrabando que está golpeando a las empresas locales ¿Qué opina al respecto y que considera que se debería hacer? CM.- Este es un asunto particularmente sensible. El impacto de la caída de los hidrocarburos afecta fundamentalmente al departamento de Tarija, que ha proveído en los últimos 20 años más del 80% del gas que Bolivia ha exportado a Brasil y Argentina, la reducción dramática no solamente ha afectado el IDH, sino el conjunto de actividades complementarias de las que Tarija se veía beneficiada por esa realidad. Un segundo punto, el elemento vinculado a la decisión de vulnerar el espacio geográfico de Tariquía de una manera absolutamente irresponsable, para tratar de paliar la ineficiencia de la inversión en el tema hidrocarburífero. En lo que respecta al contrabando, para Tarija es clave la producción del vino, que es uno de los logros más espectaculares de la inversión privada de Tarija en los últimos 40 años, se ve dramáticamente golpeada por el contrabando de ese producto de la Argentina. Pero el problema del contrabando, trae consigo una doble dificultad, es decir, hay que eliminar el contrabando para poder beneficiar a la producción formal tarijeña y del conjunto del país, pero, eliminando el contrabando, queda la dificultad del ingreso económico del sector informal, porque el sector informal está muy vinculado al contrabando masivo. Tenemos un problema gravísimo, además del contrabando de carburantes, que representan un daño muy serio. ¿Al Gobierno le interesa realmente eliminar el contrabando o sabe que el contrabando es su salvavidas para salvar la economía? Entonces estamos en una paradoja muy complicada, la respuesta debiera ser una lucha frontal contra el contrabando, pero cuáles son las opciones que el Gobierno ofrece a los ciudadanos que viven de esa actividad si realmente e elimina. Mientras tengamos un cambio de moneda como el que tenemos, que es fundamental para la estabilidad interna, que estamos haciendo muy poco competitivo el producto que se produce en el mercado interno y el producto que se exporta, entonces es una especie de callejón sin salida que demuestra la absoluta falta de condiciones económicas de la administración del presidente Arce. EP.- Aún falta para las elecciones, pero cómo se ve Carlos Mesa a futuro ¿Irá de candidato nuevamente o qué proyectos baraja? CM.- La respuesta es simple. Sería un despropósito que yo dijera que voy a ser o no candidato, porque estaría adelantándome al tiempo. Lo que decía a un principio, la pelea verdadera o falsa de Morales y Arce, nos hace hablar preelectoralmente cuando el escenario electoral no está claramente delimitado. ¿Qué va pasar con la economía del país? ¿Vamos a entrar en crisis o no? ¿Eso va generar un efecto sobre las expectativas sobre el MAS? ¿Cómo debemos construir la unidad de la oposición? Entonces ratifico que es prematuro e irresponsable de mi parte adelantar una posición. Como CC tenemos un proyecto político, un programa de gobierno que lo estamos actualizando y tenemos una opción clara como alianza, pero la alianza Comunidad Ciudadana tiene que probar con el tiempo los logros que ha conseguido y las posibilidades de su potencial candidatura presidencial.