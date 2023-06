Valda movió en sus cuentas 652 mil bolivianos sin justificar





19/06/2023 - 07:26:01

Página Siete.- Un informe del Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras (Siriefi), sobre las cuentas del exviceministro Carmelo Valda, detectó movimientos bancarios por 652.290 bolivianos que no tienen justificación. El documento advierte un crecimiento económico desproporcionado en relación a los ingresos declarados en la Contraloría General del Estado. Esta información fue usada por el Ministerio Público para solicitar la aprehensión, que se produjo la noche del pasado viernes. La defensa del exviceministro asegura que el documento no les fue dado a conocer. “El denunciado, en relación a depósitos a cuenta, traspasos de fondos y traspasos entre bancos, recibió un total de 652.290 bolivianos en operaciones de las que se desconoce el concepto y motivo. Existe un crecimiento económico desproporcionado respecto a sus ingresos legítimos”, señala parte del documento consignado para la imputación formal de Valda y que fue leído durante su audiencia el sábado por la noche. Al respecto, su abogado, Saúl Villarpando, indicó que este documento nunca les fue entregado. “En audiencia hemos reclamado que ni durante la declaración fue exhibido”, explicó a Página Siete. Para pedir la imputación formal de Valda, el Ministerio Público consignó como elemento de convicción un perfil económico presentado por el Viceministerio de Transparencia. El documento menciona que entre noviembre de 2020 y marzo de 2023 Valda percibió un salario mensual de 20.795 bolivianos. Tomando en cuenta este dato y los movimientos de su cuenta bancaria en el Banco Unión se determinó que tiene un perfil económico con 704.263 bolivianos en sus cuentas. Además, en su declaración jurada ante la Contraloría el exviceministro no hace referencia a la percepción de otro tipo de rentas o ingresos. De acuerdo al Siriefi, los depósitos y retiros de esta cuenta se encuentran plenamente identificados en origen y concepto. Sin embargo, identifica que Valda tiene vinculación con una segunda cuenta bancaria. “En la cuenta del Banco Bisa se identifican depósitos en efectivo a crédito de otro banco, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, por 352.000 bolivianos”, señala parte del informe, según leyó la jueza. También se refirió a que en su primera cuenta se observó “depósitos a cuenta, traspaso de fondos y traspaso entre bancos por un total de 300.290 bolivianos que están fuera de su perfil económico”. Se indica que los depósitos fueron hechos en su cuenta por terceras personas. En contacto con Unitel, Abel Loma, abogado de la testigo que destapó el caso, manifestó que existen conversaciones de WhatsApp que involucran a Valda y ha servido para que se pueda sostener una imputación contra el señor Valda. “Él autorizaba que se pueda realizar, las dos direcciones donde se habla de estos cobros de coimas millonarias dependían de su viceministerio, él tiene mucho que ver en el tema de control, tema de fiscalización y, lógicamente, en el tema de autorización y adjudicación de estos proyectos”, manifestó.