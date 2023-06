Ministro de Gobierno descarta que exista un informe oficial sobre supuesto ingreso de armas de Bolivia a Perú





19/06/2023 - 07:18:24

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, descartó este domingo que exista un informe oficial de un supuesto ingreso de armas de Bolivia a Perú. “No hay ningún informe oficial de armas procedentes de Bolivia. Bolivia no produce armas, por tanto, sería ilógico estar enviando armas hacia Perú”, afirmó Del Castillo. Según reportes de medios peruanos, la Policía peruana incautó un cargamento de armas y municiones supuestamente de origen boliviano. “Bolivia no tiene industria armamentista, por tanto, desechamos esa información”, insistió. Asimismo, el ministro aclaró que corresponde a las autoridades peruanas solicitar de manera oficial la información a Bolivia, sin embargo, no lo hicieron. No obstante, el Ministerio de Gobierno instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen efectuar las indagaciones correspondientes, informó. ABI