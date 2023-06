Presidente de Diputados: Hay conspiración interna y externa contra nuestro Gobierno





19/06/2023 - 06:47:39

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, advirtió este domingo que hay una conspiración externa e interna en contra del Gobierno del presidente Luis Arce. “Permanentemente hay una conspiración contra nuestro Gobierno que viene desde afuera, hay una conspiración externa, ustedes han visto gobiernos que han sido derrocados por la vía insurreccional. Metieron presa a Dilma Rousseff y la destituyeron, metieron preso a Lula da Silva, en su momento destituyeron a (Fernando) Lugo (en Paraguay) y ultimadamente al presidente Pedro Castillo (Perú), y, por supuesto, ha habido esa conspiración contra nuestro Gobierno y lograron interrumpir la gestión constitucional en 2019 y han intentado con el presidente Luis Arce”, afirmó consultado por periodistas en Santa Cruz sobre el tema de conspiración. Mercado aseguró que el presidente Arce logró con el respaldo de los que apoyan las medidas económicas y políticas “esquivar” esos intentos de conspiración. También afirmó que ese tipo de hechos vienen desde la derecha nacional, donde hay grupos fascistas y radicales. “Incluso pegan y maltratan a mujeres asambleístas, ha habido quienes han ido a tocar la puerta de los cuarteles para que salgan a impedir, primero que el presidente Arce asuma y después, para tumbarlo al presidente Arce. Tengo que lamentar que también hay una conspiración que viene desde dentro del MAS, que están practicando lo que Lenin decía: el infantilismo de la izquierda”, lamentó, citado en un boletín institucional. Mercado consideró que con este tipo de acciones se hace un favor a los grupos más radicales de la derecha fascista, quienes no quieren el bien del país y no les importa destruir la economía ni a los bolivianos con tal de acceder al poder por “la vía que sea y como sea”. Llamó al pueblo boliviano a “cuidarse” de algunos políticos que no se acostumbran a estar alejados del poder y de aquellos que conspiran contra la estabilidad económica y política del país. ABI