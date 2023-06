Evo llama a cuidarse de Arce y lo señala por proteger al narcotráfico y buscar la división del MAS





18/06/2023 - 18:17:34

Página Siete.- Un día después de que el presidente Luis Arce y su gabinete ratificaran su militancia en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe de este partido y expresidente, Evo Morales, dijo que se encuentra convencido de que el gobierno protege la corrupción y el narcotráfico y llamó a los dirigentes de los sectores sociales a cuidarse del Jefe de Estado, a quien identificó como el principal responsable de un plan para dividir al MAS con prebendas y cargos. “Estoy mucho más convencido, llegan y llueven documentos, protección del gobierno al narcotráfico”, sentenció durante su programa dominical en radio Kausachun Coca, luego de observar que desde el Ejecutivo no se hayan impulsado investigaciones serias contra los jefes antidroga y ministros acusados de protección a este delito. Recordó que presentó audios sobre operativos antidroga suspendidos que implicaban a jefes policiales y preguntó “¿por qué no sacan a ministros y comandantes implicados en narcotráfico?”. Dijo que “hay que pedir permiso ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) para procesar a comandantes” y que “el Fiscal General parece comandante de la Policía, obediente del ministro de Gobierno”. Ante ello concluyó: “así se va a seguir protegiendo desde el Ejecutivo al narcotráfico y hechos de corrupción, estas no son políticas del MAS IPSP”. Según Morales, el gobierno pretendería además desprestigiarlo vinculándolo al narcotráfico. Contó que le hicieron llegar un video en el que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y el equipo de comunicación del Ministerio de Gobierno, se refieren a él como “Evo, el rey de la cocaína”. Reiteró además que grupos de inteligencia le hacen seguimiento, posiblemente para amedrentarlo, y no descartó que ello ocurra con otros dirigentes, por lo que les pidió cuidarse. “Cuidarse de Lucho Arce. Pido a dirigentes sanos y honestos, que no son prebendales, cuídense de Lucho Arce porque les hace seguimiento. No hay otro camino, cuidarse ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pretenderán? ¿Lo estarán haciendo para amedrentar? ¿Para hacer algún montaje?”, dijo. Según el jefe del MAS, el gobierno trabaja para dividir a su partido y los principales responsables de ello serían el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “El proceso de cambio no se para pese a que hay intentos de eliminar al MAS-IPSP. Los renovadores ¿Quién es la cabeza de los renovadores? Lucho y David”, afirmó.