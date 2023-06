Insólito: Gobierno dona ropa interior a comunarios en Tarija; ellos rechazan y piden insumos agrícolas





18/06/2023 - 18:16:19

Correo del Sur.- Calzones, corpiños y calcetines forman parte de una donación que el Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, entregó a la Subcentralía de Tolomosa, en el área rural del municipio de Tarija. Los comunarios rechazaron esta ayuda y pidieron donativos para la producción agrícola golpeada por los fenómenos naturales. “Se hace la burla el Gobierno de la gente campesina (…) Por qué no nos manda abono, urea, eso necesitamos. Si no que nos mande bombachas de hierro para defenderse de tanta violación, para las chicas jóvenes”, reclamó una comunaria entrevistada por el portal digital Hola Bolivia. “Que (el Gobierno) ayude con cosas que sirva, abono, semillas, eso queremos. (La ropa interior) yo me compro a mi gusto”, agrega otra mujer en el reporte del medio tarijeño. De acuerdo con el alcalde de Tarija, Jhonny Torrez, que firmó la nota de recepción de la donación, esta comprende de 15.228 conjuntos de ropa interior, 15.700 corpiños y 2.552 calcetines. Enfatizó que la donación corresponde a Defensa Civil y que “no he considerado que se puedan sentir mal, pero si eso ocurre, hemos ofrecido una disculpa”. Según reportan medios locales, la donación fue enviada por el Gobierno ante las afectaciones por los fenómenos naturales en la comunidad de Tolomosa, en el área rural del municipio de Tarija.