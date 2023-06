Del Castillo ve jefes y no peces gordos; reportan la desarticulación de 12 organizaciones dedicadas al narcotráfico





18/06/2023 - 18:00:49

El Deber.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo este domingo que con el respaldo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se han identificado “jefes de clanes familiares” a los que prefiere no llamarlos “peces gordos”. “Quienes quieran hablar de peces gordos están en la libertad de hacerlo, pero para nosotros hay solo jefes de clanes familiares”, sostuvo la autoridad a los periodistas tras una actividad deportiva protagonizada por la Policía Boliviana. Entre quienes hablan de esos “peces gordos” está el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, quien informó que Felcn desarticuló 12 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes entre 2021 y 2022. “Estamos trabajando con un nuevo enfoque que es la desarticulación de organizaciones criminales de manera coordinada con países vecinos y eso nos permite aprehender a líderes de organizaciones criminales o ‘peces gordos del narcotráfico’”, dijo Mamani el jueves. Entre los resultados, Mamani destacó la aprehensión y extradición de Einar Lima Lobo Dorado el 5 de mayo de 2021, quien lideraba una organización de narcotraficantes desde 1990 y tenía nexos con el Primer Comando Capital de Brasil (PCC) y el Cartel de Cali. El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, había puesto en duda la existencia de esos ‘peces gordos’ del narcotráfico. “Se está mencionando con ligereza y soltura el tema referido a los ‘peces gordos’. En los años 80 cuando la referencia de los narcotraficantes era Roberto Suárez o cuando en su momento la referencia era Meco Domínguez, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora; o cuando la referencia era Techo de Paja. ¿Cuáles son ‘peces gordos que circulan como nombres hoy en día en el país?”, dijo la pasada semana. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó esas declaraciones. “En Bolivia existen clanes familiares vinculadas a clanes extranjeros y clanes familiares con peces gordos que coordinan con peces gordos de clanes internacionales”, afirmó la exautoridad. Romero, quien estuvo durante siete años como ministro de Gobierno, recordó que, en los últimos 40 años se han dado varias generaciones de clanes familiares. “Una primera, vinculada con los militares de las dictaduras; una segunda en la época del neoliberalismo y una tercera generación, que es la actual”, explicó en una entrevista con radio Panamericana. El debate sobre la presencia de peces gordos y organizaciones de narcotraficantes con conexiones internacionales se impuso tras el secuestro de casi media tonelada de cocaína en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en vuelo operado por la estatal BoA. El alijo salió de Viru Viru en febrero tras burlar todos los controles. Además, varias de las imágenes de las cámaras de videovigilancia se han borrado. Del Castillo dijo este domingo que el caso está bajo reserva de la Fiscalía y que las pesquisas apuntan a establecer de quien era esa droga. El "negocio" del narcovuelo pretendía mover algo más de $us 30 millones si la droga llegaba al mercado negro de Europa.