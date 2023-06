Lara: Investigaciones aún no identifican a dueños de la droga enviada a España





18/06/2023 - 17:50:03

Erbol.- El diputado Saul Lara, miembro de la comisión legislativa que viajó a Santa Cruz, informó que hasta ahora las investigaciones no han logrado identificar al propietario o dueños de los 478 kilos de cocaína que salió el 11 de febrero de 2023 desde el aeropuerto de Viru Viru con destino a España. Dijo que, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, la comisión de Gobierno, FFAA y Policía de la Cámara de Diputados, visitó el pasado viernes el aeropuerto internacional de Santa Cruz, donde funcionarios de BoA, Aeronáutica Civil, Aduana Nacional, Felcc y viceministerio de Transporte, dieron explicaciones e información sobre este caso. Sostuvo que la primera observación es que hay un protocolo de seguridad que ha sido perforado y vulnerado, porque solo así se puede entender cómo salió semejante cantidad de droga con destino al aeropuerto de Barajas. “Yo no quiero especular, hemos recibido la información, tenemos claridad exacta por dónde ha ingresado la droga al complejo y quiénes físicamente han embarcado. Hay muchas interrogantes. Cómo es posible que después de 90 días recién las autoridades españolas hayan hecho conocer sobre un cargamento que ingresó de manera irregular”, declaró al programa Hagamos Democracia de la red Erbol. También parte de las preguntas es quiénes son los propietarios, quiénes son los que han transportado la droga, cómo ha podido entrar la carga al complejo burlando todos los protocolos de seguridad. Precisó que el trabajo de la comisión es de fiscalización y no desean contaminar la investigación que está desarrollando el Ministerio Público, pero sí, exigir a la Fiscalía y la Policía investiguen con mayor rigurosidad este tema “caiga quien caiga”, tratando en lo posible que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Por la información recibida, se conoce que en todo aeropuerto hay 350 cámaras de seguridad y existe una serie de protocolos que manejan todas las entidades instaladas. Actualmente hay un trabajo de investigación que confirma que el narcotráfico ha penetrado a algunas instituciones del Estado, comentó. Aclaró que el trabajo de la Comisión no ha concluido y anunció que convocarán a algunas autoridades para recibir información complementaria en el marco de sus labores de fiscalización.